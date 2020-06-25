Детские лагеря в Киеве не откроют до конца карантина: что известно
Все детские лагеря и оздоровительные учреждения закрыты из-за карантина в Украине. В Кабмине обещали, что пересмотрят решение об открытии лагерей с 1 июля, если ситуация с коронавирусом улучшится. Однако в Киеве решили не возобновлять работу до конца карантина – 31 июля.
Киев запретил открывать лагеря и оздоровительные учреждения, однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия для дальнейшего открытия, сообщили в пресс-службе КГГА.
Узнайте больше Когда в Украине могут открыть детские лагеря
На территории Киева есть 8 заведений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы:
- МДЦ "Артек",
- ДОЗ "Волна",
- ДОЛ "Сокол",
- ДОК "Антей",
- ОЛ "Лидер",
- ДОЛ "Лесной",
- ДЗЗОО "Пуща-Водица".
ДЗСТ "Октябрь" не планирует открываться в 2020 году вообще.
Все комплексы проверят после разъяснений и рекомендаций Минздрава относительно детских лагерей. Сейчас открывать лагеря в Украине запрещено.
Почему лагеря не открывают: объяснение Минздрава
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выделил несколько причин:
- Возможны вспышки в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных. В таком случае детей будут доставлять в инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом.
- Дети из разных регионов. Поскольку эпидемиологическая ситуация в областях очень разная, то постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса.
- Недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм в лагерях.