Все детские лагеря и оздоровительные учреждения закрыты из-за карантина в Украине. В Кабмине обещали, что пересмотрят решение об открытии лагерей с 1 июля, если ситуация с коронавирусом улучшится. Однако в Киеве решили не возобновлять работу до конца карантина – 31 июля.

Киев запретил открывать лагеря и оздоровительные учреждения, однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия для дальнейшего открытия, сообщили в пресс-службе КГГА.

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На территории Киева есть 8 заведений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы:

МДЦ "Артек",

ДОЗ "Волна",

ДОЛ "Сокол",

ДОК "Антей",

ОЛ "Лидер",

ДОЛ "Лесной",

ДЗЗОО "Пуща-Водица".

ДЗСТ "Октябрь" не планирует открываться в 2020 году вообще.

Все комплексы проверят после разъяснений и рекомендаций Минздрава относительно детских лагерей. Сейчас открывать лагеря в Украине запрещено.

Почему лагеря не открывают: объяснение Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выделил несколько причин:

Возможны вспышки в детских лагерях других инфекционных болезней , в том числе кишечных. В таком случае детей будут доставлять в инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом.

, в том числе кишечных. В таком случае детей будут доставлять в инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом. Дети из разных регионов. Поскольку эпидемиологическая ситуация в областях очень разная, то постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в областях очень разная, то постоянные переезды детей из одного региона в другой будут способствовать распространению коронавируса. Недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм в лагерях.

По состоянию на 25 июня в Украине обнаружили 40 008 случаев заражения коронавирусом, 17 758 пациентов выздоровели, но 1 067 – умерли. За минувшие сутки подтвердили рекордную цифру больных COVID-19 – 994.