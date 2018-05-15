Детские часы от Xiaomi получат некоторые важные функции телефона

Детские часы Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C могут не только показывать время, но и использоваться вместо телефона. Однако он будет иметь не все функции.

Об этом сообщает China Review.

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Устройство оснащено экраном PMOLED и выполнено в корпусе из силикона. Ремешок и сам корпус можно приобрести в голубом и оранжевом цветах. Стоит отметить, что гаджет довольно легкий, ведь весит всего 37,8 грамма.

Главной особенностью Mi Bunny Children является наличие слота для nano SIM. Поэтому часы можно использовать не только для наблюдений за временем, но и как телефон. С помощью часов ваш ребенок сможет позвонить на один из десяти номеров, записанных в память устройства.



Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C имеет слот для nano SIM

Также часы позволяют послать сигнал об опасности, это можно сделать зажав одну из кнопок. Тогда родители получат координаты ребенка (так, в наличии GPS) и 7 секунд аудиозаписи происходящего. В целях безопасности можно указать, от каких номеров принимать входящие звонки. Mi Bunny Children поддерживает также Wi-Fi.

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Сейчас объявленная ​​цена Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C 31 доллар (около 811 гривен). Продажи начнутся уже сегодня в таких магазинах, как Mi mall, Tmall, Jingdong и Suning.

Обзор Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C – смотрите видео