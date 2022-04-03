"Детское питание не передавайте, детей почти всех убили": жуткое сообщение из Бучи
Источник:Гари Корогодский
Украинские защитники освободили города и села Киевской области от российских убийц. Рашисты издевались и убили сотни людей.
Об этом рассказал бизнесмен Гари Корогодский 3 апреля. Он отметил, что не знает, как жить после этого и заниматься ежедневными делами.
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Детей нет
Корогодский рассказал, что когда ему было 6 лет, то отец водил в Бабий Яр и рассказывал о рве, где его мама дочери перед расстрелом гладила платье камнем.
"Чтобы было хорошо. Откуда он мог это знать, врал. А я не слушал, скорее бы домой и играть футбол с ребятами", – сказал бизнесмен.
Он подчеркнул, что фото из Бучи долго не позволят ни во что играть. Корогодский отметил, что с детства помнит остановки электрички с названиями Ирпень, Буча, Лесная Буча.
А сейчас попросили детское питание не передавать. Детей нет, почти всех убили,
– написал мужчина.