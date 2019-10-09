Детство по соседству с войной: как в Бахмуте помогают детям преодолеть психологические травмы

Городок Бахмут Донецкой области с 2014 года живет в незавидной реальности прифронтового города. Но новые вызовы способствовали поиску новых решений и привели к новым победам. Как в городе помогают детям преодолеть психологические травмы и страх после бомбардировки – читайте ниже.

Бахмут расположен в 20 километрах от линии разграничения

На Донбассе в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию. На территории Донецкой и Луганской областей развернулись масштабные боевые действия. Десятки городов на линии соприкосновения стали полем боя, а десятки тысяч семей, спасаясь от войны, оставили дома.

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Переселенцы в Бахмуте перенесли несколько трагедий: обстрелы, переезд и психологическая адаптация. Однако в феврале 2015 года в Бахмуте произошла еще одна трагедия: боевики обстреляли восточный микрорайон города. Снаряды упали на территорию двух школ, один ребенок погиб.



Бахмут – город областного значения в Донецкой области

Люди нуждаются в психологической стабилизации

После этих событий большое количество людей нуждалось в психологической стабилизации. Помогать людям вызвался Центр практической психологии и социальной работы Управления образования Бахмутского горсовета, который существует уже более 25 лет.

Возникла острая необходимость в обучении специалистов психологической службы, поскольку не имели опыта работы ни с психологической травмой, ни с формированием стрессоустойчивости и ресурсности у людей,

– говорит глава Центра.

Сначала в городе провели двухдневный обучающий тренинг для 25 практикующих психологов. Привлекли коллег из других городов, которые уже имели опыт работы в зоне конфликта. После этого специалисты Центра начали работу с детьми.

Как помогают детям преодолеть психологические травмы

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является сопровождение инклюзивного и индивидуального обучения учащихся с особыми образовательными потребностями. Есть в заведении и песочная терапия, которая позволяет ребенку раскрыть свой внутренний мир.

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Татьяна Слободянюк работает в области психологии уже 8 лет. С 2015 года начала осваивать новые техники. Говорит, именно песочная терапия – один из самых популярных современных методов психологической помощи детям.

Одна из посетительниц Центра – Майя – не говорит, ей сложно рассказать, что она чувствует и что ее тревожит.

Часто ребенок замыкается в себе, не может поделиться. У него могут быть какие-то проблемы, но он стесняется сказать. А с помощью игрушек, песочной терапии мы можем понять и увидеть, какие у ребенка внутренние проблемы,

– рассказывает Татьяна Слободянюк.

До войны семья жила в Авдеевке, а в Бахмут переехали в ноябре 2014 года, потому что начались бомбардировки и оставаться там было опасно.



Занятия с Майей

Майю оформили в школу, она занимается по индивидуальной программе. С тех пор, как она занимается в Центре, у нее заметен хороший прогресс: девочка стала более коммуникабельной, стала лучше воспринимать окружающих, повторять много слов. Также благодаря постоянным занятиям, Майя научилась писать, у нее улучшилась мелкая моторика.

Отметим, что улучшение качества работы психологической службы обошлось Бахмуту почти в 130 тысяч гривен, которые были профинансированы местным бюджетом и Фондом ЮНИСЕФ.



Финансовая помощь Центру практической психологии и социальной работы

Бахмутская общеобразовательная школа №5

Среди всех школ Бахмута, эта расположена ближе всего к линии разграничения. В школе более 1000 учеников, из них 55 – со статусом внутренне перемещенных. В 2014 году школа поставила себе задачу достойно принять этих детей.

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Ведь они слышали и взрывы, и разрывы снарядов. Тот страх и волнение в глазах детей надо было помочь преодолеть. Поэтому в школе работает психолог-практик. В прошлом году здесь открыли сенсорную комнату.

Проблемы у детей разные. Чаще всего это повышенная тревожность, они закомплексованы, скованы, не идут на контакт, не раскрываются до конца,

– говорит психолог Елена Пищалка.

В школе заботятся о детях, приехавших из зоны конфликта

Елена ежемесячно проводит профилактические встречи с каждым классом в школе. К детям, которые приехали из зоны конфликта – внимание особое. Они имеют дополнительные занятия в сенсорной комнате.

Так, девочки Амина и Алина до войны жили в Горловке. Уже здесь, в Бахмуте, девушки стали одноклассницами. Занятия с психологом они воспринимают как игру. Войну, говорят, почти забыли.

Было страшно, теперь – нет. Нравится играть в кубики. Здесь мы живем уже более двух лет и нам очень нравится,

– рассказывают они.

В целом специалисты психологической службы Бахмута оказали помощь почти 700 детям. После занятий те имеют стабильные эмоциональные показатели и умеют лучше преодолевать стрессовые ситуации. За успешное внедрение проекта Бахмутский городской совет победил в конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.



В этом году Бахмут стал центром объединенной территориальной общины

Бахмут активно воплощает проекты развития, сотрудничает с более 40 международными институтами, развивает и гордится своей спортивной инфраструктурой, заботится о благоустройстве и местах для отдыха своих жителей. То есть все делается с твердой верой в будущее, и с хорошей целью: доказать, что люди всегда сильнее войны.