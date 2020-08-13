Девальвация гривны неизбежна: будет ли доллар по 30
После стремительного укрепления национальной валюты в марте 2020 года, уже в июле курс стремительно подошел к отметке 27. Но президент и чиновники считают, что может быть и 30.
Что принесет такое удешевление гривны и когда его ожидать – читайте в материале 24 канала.
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Как менялся курс доллара
По состоянию на 13 августа один доллар стоит 27 гривен 53 копейки. Однако в последнее время президент и чиновники заявляют: оптимальным для украинской экономики будет рост цены за доллар – в пределах от 29, а то и 30 гривен.
К лету иностранная валюта была дешевле. Все из-за низкого спроса бизнеса на доллар во время карантина. Но в июле гривна начала резко проседать.
Как на курс повлияла пандемия COVID-19?
В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 относительно доллара. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти.
В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала.
Как убеждают Минэкономики, Минфин и президент – это хорошо. Поскольку более дорогой доллар увеличивает размер бюджета в гривнах. А в 2020 году главную смету страны существенно недополучил.
"Мы с этим боролись с начала моей каденции. Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Выйдите на улицы. Все пострадают", - прокомментировал Зеленский.
Девальвация гривны неизбежна
В профильном парламентском комитете пояснили, что девальвация гривны – неизбежна. Это стабилизирует валютный курс в будущем. Председатель комитета Даниил Гетманцев заявил: "До конца года сможем дать дешевую гривну для кредитования. Также у нас будет стабильная национальная валюта".
Накапливать гривну, а значит удешевлять ее, Национальный банк начал после отставки предыдущего главы Якова Смолия. Тот заявлял о политическом давлении. После кадровых изменений регулятор вынужденно продал 150 миллионов долларов, а закупил почти в четыре раза меньше.
В НБУ заверили, что цели сделать курс 30 – нет. "Практика завышения инфляционного прогноза, курсового прогноза для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета, потом всегда имеет негативные последствия", – подчеркнул Дмитрий Сологуб, замглавы НБУ.
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Инвестиционные компании допускают ослабление гривни с осени до 28 – 29 за доллар. Такие скачки курса, по словам аналитиков, не станут критичными для населения – при условии естественного проседания.
Если же девальвация будет искусственной под давлением правительства, Украина может потерять помощь от МВФ. Поскольку независимость НБУ – одно из ключевых условий для продолжения сотрудничества.
Отсутствие предсказуемости – это гораздо хуже, чем высокий курс доллара относительно гривны. Важно, чтобы это было не искусственно и максимально рыночно,
– подчеркнул экономист Анатолий Амелин.
И добавил: иначе Украине перестанут доверять иностранные инвесторы, которые сюда заходят. Ведь они также опираются на определенные прогнозы.
Реакция экономистов
Только за последний месяц гривна просела на 70 копеек. В дальнейшем это может искусственно приумножить прибыли предприятий-экспортеров и увеличить госбюджет.
Несмотря на желания чиновников, это никак не восполнит весь дефицит главной сметы и приведет к запуску печатного станка. А это приведет к инфляции, считает экономист Сергей Фурса.
Это перекладывание проблем чиновников на проблемы простого народа. Украинское государство должно привлечь осенью примерно 7 миллиардов долларов. От девальвации гривны выигрывают только украинские олигархи, которые обычно имеют девальвационную ренту, – пояснил он.
Сейчас уровень инфляции – почти 2,5%. За то равительство планирует 11% на конец 2020 года. Такой разрыв, убеждены экономисты, быстро и естественно преодолеть не удастся.