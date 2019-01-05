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      Девять основных причин пищевых срывов

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      Почему могут возникать пищевые срывы
      Почему могут возникать пищевые срывы / unsplash.com

      Когда человек стремится сбросить лишний вес, на пути к этому случаются срывы и неудачи, которых, порой, не избежать.

      Врач-психотерапевт Михаил Гаврилов назвал основные причины пищевых срывов.

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      1. Снижение мотивации. Если человек достиг поставленной цели, тогда возникает другая более мощная "доминанта", которая заменяет желание продолжать снижать вес на желание съесть что-то.

      2. Стресс и личный кризис. Когда человек переживает непростой период перестройки пищевого поведения, у него возникает кризис и пропадает желание что-либо сделать для себя.

      Они уменьшают адаптационный потенциал организма (в том числе, и психический) в непростой период перестройки пищевого поведения. Возникает нежелание вообще что-либо делать для себя.

      via GIPHY

      3. Стратегия неудачника. Когда вы начинаете похудение с мысли, что у вас ничего не получится, то образ неудачника будет постоянно перед глазами.

      4. Сильная пищевая зависимость – биологическая или психологическая.

      5. Вторичные выгоды лишнего веса.

      6. Факторы, провоцирующие увеличение веса – отпуск, отель по системе "все включено" и затяжные праздники.

      Готелі за системою
      Отели по системе "все включено" (all inclusive)

      7. Похудение к определенной дате или событию, например, к Новому году. После наступления этого момента вес может начать увеличиваться снова.

      8. Элементарная лень, бездействие. Человек играет роль "вечной жертвы обстоятельств", когда все и всегда виноваты во всех ваших неудачах, в том числе, и в отсутствии результата.

      9. Давление общества. Ваше окружение может быть не в восторге от того, чтобы вы менялись, становились стройнее, занимались собой, тратили деньги на себя.

      Ваше оточення не хоче, щоб ви займалися спортом/витрачали гроші на себе
      Ваше окружение не хочет, чтобы вы занимались спортом/тратили деньги на себя

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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