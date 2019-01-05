Девять основных причин пищевых срывов

Когда человек стремится сбросить лишний вес, на пути к этому случаются срывы и неудачи, которых, порой, не избежать.

Врач-психотерапевт Михаил Гаврилов назвал основные причины пищевых срывов.

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1. Снижение мотивации. Если человек достиг поставленной цели, тогда возникает другая более мощная "доминанта", которая заменяет желание продолжать снижать вес на желание съесть что-то.

2. Стресс и личный кризис. Когда человек переживает непростой период перестройки пищевого поведения, у него возникает кризис и пропадает желание что-либо сделать для себя.

Они уменьшают адаптационный потенциал организма (в том числе, и психический) в непростой период перестройки пищевого поведения. Возникает нежелание вообще что-либо делать для себя.

3. Стратегия неудачника. Когда вы начинаете похудение с мысли, что у вас ничего не получится, то образ неудачника будет постоянно перед глазами.

4. Сильная пищевая зависимость – биологическая или психологическая.

5. Вторичные выгоды лишнего веса.

6. Факторы, провоцирующие увеличение веса – отпуск, отель по системе "все включено" и затяжные праздники.



Отели по системе "все включено" (all inclusive)

7. Похудение к определенной дате или событию, например, к Новому году. После наступления этого момента вес может начать увеличиваться снова.

8. Элементарная лень, бездействие. Человек играет роль "вечной жертвы обстоятельств", когда все и всегда виноваты во всех ваших неудачах, в том числе, и в отсутствии результата.

9. Давление общества. Ваше окружение может быть не в восторге от того, чтобы вы менялись, становились стройнее, занимались собой, тратили деньги на себя.



Ваше окружение не хочет, чтобы вы занимались спортом/тратили деньги на себя

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