Девочка не ела и замерзала: забрали дочь у горе-матери из Харьковщины
Источник:Полиция Харьковщины
Правоохранители забрали дочь у жительницы поселка Лизогубовка, что под Харьковом. Дело в том, что 8-летняя девочка не только не имела что есть, но и жила в ужасном холоде.
В дом семьи полицию вызвали работники соцслужбы. Ребенка забрали и сразу направили в местную больницу.
Заметьте Пьяная мать спала на скамейке: на Днепропетровщине накормили маленького мальчика
Женщина злоупотребляет алкоголем
Когда сотрудники ювенальной полиции прибыли, они установили, что в доме вообще не было еды. Также там отсутствовало какое-либо отопление.
В полиции сообщили, что мать ребенка не только злоупотребляет алкоголем, но и ведет аморальный образ жизни. Ребенка направили в больницу лишь для обследования.
Правоохранители составили на мать админпротокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Она предусматривает штраф от 850 до 1 700 гривен.
Плита и чайник в доме семьи / Фото Нацполиции
Несколько других горе-мамочек
- 31 октября львовские полицейские забрали ребенка у жительницы Харькова. Женщина в течение 2 недель оставляла больного малыша без присмотра в гостиничном номере. За все это время она ни разу не выводила ребенка на прогулку.
- 26 октября сообщили, что в Харькове забрали ребенка у женщины, которая избивала мальчика в прямом эфире инстаграма. Ее 4-летнего сына пришлось поместить на время в больницу.
- Ночью 15 октября в Житомире прохожие заметили женщину, которая гуляла, не обращая внимание на сильный плач собственного ребенка. Туда сразу вызвали полицию. Оказалось, что женщина была очень пьяной, поэтому ребенка у нее сразу забрали.