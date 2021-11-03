Девочка не ела и замерзала: забрали дочь у горе-матери из Харьковщины

Правоохранители забрали дочь у жительницы поселка Лизогубовка, что под Харьковом. Дело в том, что 8-летняя девочка не только не имела что есть, но и жила в ужасном холоде.

В дом семьи полицию вызвали работники соцслужбы. Ребенка забрали и сразу направили в местную больницу.

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Женщина злоупотребляет алкоголем

Когда сотрудники ювенальной полиции прибыли, они установили, что в доме вообще не было еды. Также там отсутствовало какое-либо отопление.

В полиции сообщили, что мать ребенка не только злоупотребляет алкоголем, но и ведет аморальный образ жизни. Ребенка направили в больницу лишь для обследования.

Правоохранители составили на мать админпротокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Она предусматривает штраф от 850 до 1 700 гривен.



Плита и чайник в доме семьи / Фото Нацполиции

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