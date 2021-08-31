Девочка получила ожоги 3 степени. То есть в месте поражения образовались несколько крупных пузырей.

Другой случай Малыш обжегся о памятник в центре Одессы: понадобилась скорая

Добавили фотоподтверждения

Об этом рассказали в сети родители пострадавшего ребенка. По их словам, девочка ехала в автобусе, который курсировал по 157 маршруту. Когда маршрутка наткнулась на "лежачий полицейский", ребенок, вероятно, ударился ногой об радиатор, который якобы там находится в салоне. В подтверждение своих слов к сообщению прикрепили фото этих ожогов.

На них действительно видны большие отеки. По этическим соображениям мы не добавляем изображение. Вы можете его посмотреть по ссылке, однако не рекомендуем к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним (18+).

В мэрии все отрицали

Этот инцидент прокомментировал представитель департамента транспорта Иван Васючков. По его словам такого не могло произойти. Мол, это невозможно, поскольку в салоне автобусов нет радиатора, к которому можно прикоснуться.

Он расположен в моторном отсеке – под крышкой. Чтобы до него добраться, вам придется открыть капот и засунуть руки в моторный отсек,

– добавил мужчина.

Что делать, если рядом с вами обожегся человек: