Девочка получила ожоги 3 степени. То есть в месте поражения образовались несколько крупных пузырей.
Другой случай Малыш обжегся о памятник в центре Одессы: понадобилась скорая
Добавили фотоподтверждения
Об этом рассказали в сети родители пострадавшего ребенка. По их словам, девочка ехала в автобусе, который курсировал по 157 маршруту. Когда маршрутка наткнулась на "лежачий полицейский", ребенок, вероятно, ударился ногой об радиатор, который якобы там находится в салоне. В подтверждение своих слов к сообщению прикрепили фото этих ожогов.
На них действительно видны большие отеки. По этическим соображениям мы не добавляем изображение. Вы можете его посмотреть по ссылке, однако не рекомендуем к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним (18+).
В мэрии все отрицали
Этот инцидент прокомментировал представитель департамента транспорта Иван Васючков. По его словам такого не могло произойти. Мол, это невозможно, поскольку в салоне автобусов нет радиатора, к которому можно прикоснуться.
Он расположен в моторном отсеке – под крышкой. Чтобы до него добраться, вам придется открыть капот и засунуть руки в моторный отсек,
– добавил мужчина.
Что делать, если рядом с вами обожегся человек:
- Устранить источник ожога. Если тлеет одежда из хлопчатобумажной ткани – нужно ее снять. Однако категорически запрещено такое делать с синтетической одеждой.
- Охладить место поражения. Желательно держать его под холодной водой 10-15 минут.
- Оказывать помощь только специальными средствами. Ни в коем случае нельзя пользоваться маслом. Поскольку масла удерживают температуру.
- Также рекомендуется наложить дезинфицирующую повязку и обратиться к медику.