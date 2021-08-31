Девочка получила сильные ожоги в маршрутке Днепра: в горсовете в это не поверили

31 августа 2021 , 17:51
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Источник:

"Информатор"

В Днепре 28 августа ребенок получил сильные ожоги в маршрутке. Это якобы произошло из-за прикосновения к радиатору, который был открыт и разогрелся до безумной температуры. Однако в мэрии Днепра отрицали, что такое могло произойти.

Девочка получила ожоги 3 степени. То есть в месте поражения образовались несколько крупных пузырей.

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Добавили фотоподтверждения

Об этом рассказали в сети родители пострадавшего ребенка. По их словам, девочка ехала в автобусе, который курсировал по 157 маршруту. Когда маршрутка наткнулась на "лежачий полицейский", ребенок, вероятно, ударился ногой об радиатор, который якобы там находится в салоне. В подтверждение своих слов к сообщению прикрепили фото этих ожогов.

На них действительно видны большие отеки. По этическим соображениям мы не добавляем изображение. Вы можете его посмотреть по ссылке, однако не рекомендуем к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним (18+).

В мэрии все отрицали

Этот инцидент прокомментировал представитель департамента транспорта Иван Васючков. По его словам такого не могло произойти. Мол, это невозможно, поскольку в салоне автобусов нет радиатора, к которому можно прикоснуться.

Он расположен в моторном отсеке – под крышкой. Чтобы до него добраться, вам придется открыть капот и засунуть руки в моторный отсек,
– добавил мужчина.

Что делать, если рядом с вами обожегся человек:

  • Устранить источник ожога. Если тлеет одежда из хлопчатобумажной ткани – нужно ее снять. Однако категорически запрещено такое делать с синтетической одеждой.
  • Охладить место поражения. Желательно держать его под холодной водой 10-15 минут.
  • Оказывать помощь только специальными средствами. Ни в коем случае нельзя пользоваться маслом. Поскольку масла удерживают температуру.
  • Также рекомендуется наложить дезинфицирующую повязку и обратиться к медику.
Автор: Олександр Марчак