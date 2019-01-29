Девочка шокировала теннисистку, раздавив паука на корте: видео
Девочка, которая подает мячи на теннисных соревнованиях в Хуахине, шокировала немку Сабину Лисицки во время матча с испанкой Гарбинье Мугурусой.
На протяжении второго сета произошел забавный эпизод. Лисицки заметила, как по корту бегает паук и попыталась аккуратно отодвинуть его ракеткой.
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К немке тут же подскочила девочка-болбой и лихо раздавила его, чем глубоко поразила теннисистку.
Немка была настолько шокирована, что проиграла матч 3:6, 4:6. Во втором круге Гарбинье Мугуруса сыграет с немкой Моной Бартель.
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова выиграли матчи первого круга турнира категории International в Хуахине (Таиланд).
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