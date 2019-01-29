23:54
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Девочка шокировала теннисистку, раздавив паука на корте: видео

      110 Читати новину українською
      Девочка раздавила насекомое на корте
      Девочка раздавила насекомое на корте / twitter.com/GameSetPaulWTA

      Девочка, которая подает мячи на теннисных соревнованиях в Хуахине, шокировала немку Сабину Лисицки во время матча с испанкой Гарбинье Мугурусой.

      На протяжении второго сета произошел забавный эпизод. Лисицки заметила, как по корту бегает паук и попыталась аккуратно отодвинуть его ракеткой.

      Читайте также: Мальчик на Australian Open вызвал искренние овации у публики своим поступком: видео

      К немке тут же подскочила девочка-болбой и лихо раздавила его, чем глубоко поразила теннисистку.

       

       

      Немка была настолько шокирована, что проиграла матч 3:6, 4:6. Во втором круге Гарбинье Мугуруса сыграет с немкой Моной Бартель.

      Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова выиграли матчи первого круга турнира категории International в Хуахине (Таиланд).

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 22:46 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      86
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сегодня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 4190
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      157
      "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      сегодня , 20:40 "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      419
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      51
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Месси без игры замахивается на рекорды, звезды "Реала" оценивают шансы на Мундиале
       9 декабря 2013 , 14:33
      Жена Порошенко сыграла в футбол в Харьковском центре реабилитации детей. ВИДЕО
       10 сентября 2014 , 16:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук