Девочку из Нигерии назвали самым красивой ребенком в мире: фото

Пользователи сети и СМИ уже окрестили 5-летнюю Джейрах из Нигерии "самой красивой в мире девочкой".

Джейрах стала настоящей знаменитостью после того, как фотограф Мофе Бамаива выложила ее фотографию в Instagram.

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Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 12:23 PDT

Девочка удивила уверенностью и зрелостью для такого юного возраста, а также необычной кукольной красотой.

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 3:04 PDT

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 10:55 PDT

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 26 Лип 2018 р. о 11:35 PDT

Бамаива также добавила, что у Джейрах есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами".

Однако некоторые пользователи усомнились, действительно ли это красота от природы или фотошоп.

Допис, поширений Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) 19 Лип 2018 р. о 5:11 PDT