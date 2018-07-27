Девочку из Нигерии назвали самым красивой ребенком в мире: фото
Пользователи сети и СМИ уже окрестили 5-летнюю Джейрах из Нигерии "самой красивой в мире девочкой".
Джейрах стала настоящей знаменитостью после того, как фотограф Мофе Бамаива выложила ее фотографию в Instagram.
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Девочка удивила уверенностью и зрелостью для такого юного возраста, а также необычной кукольной красотой.
Бамаива также добавила, что у Джейрах есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами".
Однако некоторые пользователи усомнились, действительно ли это красота от природы или фотошоп.
Источник: 24 Канал
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