Курьезный инцидент произошел на автостанции в Томаковке. Пассажирка хотела попасть на маршрутку "Никополь – Запорожье".
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Сертификат имел признаки подделки
В полиции говорят, что документ, который показала девушка, имел признаки подделки. 25-летняя "фальсификаторша" самостоятельно сделала на компьютере сертификат о вакцинации. Затем она распечатала документ на цветном принтере.
Пассажирке сообщили о подозрении в подделке документов
Правоохранители сообщили пассажирке о подозрении в подделке документов. Теперь такая изобретательность может стоить от 850 до 17 тысяч гривен штрафа. Санкция статьи также предусматривает арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.
Коротко о последних случаях фальсификаций COVID-сертификатов:
- В Киеве поймали врача, которая фальсифицировала справки о вакцинации. За эту услугу женщина брала по 4 тысячи гривен.
- В Кривом Роге мужчина штамповал документы о вакцинации прямо в гараже.
- Также СБУ разоблачила 3 крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. Злоумышленники успели продать поддельные документы более чем 10 тысячам людей.
- На Закарпатье чиновницы горсовета принесли в отдел кадров фальсифицированные сертификаты.