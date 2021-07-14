Инцидент произошел на перекрестке улиц Яворницкого и Баррикадная. Девушка упала 14 июля примерно в 14:20 часов.

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Предупреждали только криком

Из под земли на бульварной части проспекта вытекала вода. Она заливала проезжую часть и тротуар. Девушка шла с стороны Екатеринославского бульвара и начала двигаться по пешеходному переходу.

Работники аварийной бригады "Днепроводоканала" попытались предупредить, что не стоит этого делать. Однако она неправильно их поняла и все же попыталась перепрыгнуть прорыв.

Я подумала, что мне кричат ​​не наступать в грязь. Там не было ни ограждения, ни предупредительного знака,

– рассказала пострадавшая журналистам.

Место, где произошел прорыв: видео "Информатор"

В воде остался телефон

Нога девушки попала на "антипарковочну" полусферу в метре от места прорыва. В этот момент под землю ушла часть тротуара вместе с девушкой.

Коммунальщики сразу вытащили пострадавшую и она оказалась невредимой. Однако в воде остался ее iphone 11. Смартфон выловили и отдали владелице со временем.

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Там перекрыли дорогу

Работники "Днепроводоканала" откачали воду с места прорыва. Оказалось, что произошло размытие почвы под проезжей частью.

Поэтому в этом месте частично ограничили движение. В частности, запретили ехать по двум правым полосам проспекта Яворницкого в направлении памятника Славы.

Пропасть, в которую упала девушка / Фото "Информатор"