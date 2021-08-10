Врачи говорят, что ее состояние тяжелое. Родители продают хозяйство, чтобы вылечить дочь.

К теме Водитель снесла прилавок арбузов в Одесской области: пострадала юная продавщица – видео

16-летней девушке провели несколько операций

Продавщица арбузов в Одесской области Надежда Костанди-Балан, на которую 5 августа налетел автомобиль Kia Magentis, в реанимации.

Состояние 16-летней девушки стабильно тяжелое, врачи провели несколько операций и ждут, когда пострадавшая начнет выздоравливать,

– говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что родители девушки уже продают хозяйство, чтобы у них были деньги на лечение и реабилитацию дочери.

Обратите внимание! Все, у кого есть желание материально помочь Надежде, могут перевести средства на карту отца девушки – Владимира Балана 5168 7451 0849 9267.

Что известно об аварии в Одесской области