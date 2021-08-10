16-летняя студентка-продавщица в тяжелом состоянии, родители ищут деньги: детали ДТП под Одессой

16-летняя студентка-продавщица Надежда Костанди-Балан пострадала в результате аварии, когда водитель влетела в торговую точку с арбузами и дынями. Девушка в реанимации.

Врачи говорят, что ее состояние тяжелое. Родители продают хозяйство, чтобы вылечить дочь.

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16-летней девушке провели несколько операций

Продавщица арбузов в Одесской области Надежда Костанди-Балан, на которую 5 августа налетел автомобиль Kia Magentis, в реанимации.

Состояние 16-летней девушки стабильно тяжелое, врачи провели несколько операций и ждут, когда пострадавшая начнет выздоравливать,

– говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что родители девушки уже продают хозяйство, чтобы у них были деньги на лечение и реабилитацию дочери.

Что известно об аварии в Одесской области

5 августа 32-летняя водитель авто в Одесской области влетела в торговую точку с арбузами и дынями. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя продавщица и сама водитель легковушки.

Машина снесла часть столов и палатку, которые выполняли функцию прилавка. После этого она врезалась в прицеп, где нагружены арбузы.

Предварительно мать девушки рассказывала, что у дочери раздроблен таз, порваны почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое.

Лечение в детской реанимации настолько дорогое, что является неподъемным для многодетной семьи Надежды.

Все, у кого есть желание материально помочь Надежде, могут перевести средства на карту отца девушки – Владимира Балана 5168 7451 0849 9267.