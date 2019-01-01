Девушка Адониса Стивенсона сообщила подробности ужасного состояния боксера

Девушка канадского боксера Адониса Стивенсона Симона Год рассказала о состоянии здоровья своего парня, который все еще находится в больнице в Канаде. По ее словам, он может с ней общаться, но не с помощью слов.

"У него получается общаться со мной. Если ему кажется, что у него зудит в носу, то я могу его почесать. Я спрашиваю, хочет ли он этого, а он кивком головы мне отвечает "да" или "нет". Он может двигать руками, но это требует больших усилий. Я боялась, что он не узнает меня, когда проснется, но он узнал и это прекрасно", – цитирует Симону Boxingscene.com.

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Также девушка канадца рассказала о ситуации со Стивенсоном сразу после боя с Александром Гвоздиком. По ее словам, она сразу заметила что-то неладное в состоянии боксера.

"Врач спросил у него о головной боли, на что он ответил что все в порядке. Но ему было жарко, и он решил пойти принять душ. После этого он не почувствовал себя хорошо, я это видела. После чего он пошел в ванную чтобы остыть и взял полотенце, а затем сказал мне: "Я совсем не в порядке, у меня болит голова". Я знала, что он действительно серьезно пострадал", – рассказала девушка боксера.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

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