Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя: фото
Глава UFC Дана Уайт выложил фото в Instagram, на котором изображен человек после попытки ограбить Поллианну Виану.
Преступник попытался отобрать у спортсменки телефон, заявив, что он вооружен. Девушка сумела дать отпор нападавшему. Спортсменка нанесла несколько ударов, после чего провела болевой прием.
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"Слева – Полиана, один из бойцов UFC. Справа – парень, который хотел ее ограбить", – подписал фото Уайт.
В результате Виана отдала преступника полицейским. На лице нападающего образовалось множество гематом и синяков.
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Источник: 24 Канал
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