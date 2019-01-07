Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя: фото

Глава UFC Дана Уайт выложил фото в Instagram, на котором изображен человек после попытки ограбить Поллианну Виану.

Преступник попытался отобрать у спортсменки телефон, заявив, что он вооружен. Девушка сумела дать отпор нападавшему. Спортсменка нанесла несколько ударов, после чего провела болевой прием.

Читайте также: Кубинский ветеран назвал ошибкой бой против Ломаченко

"Слева – Полиана, один из бойцов UFC. Справа – парень, который хотел ее ограбить", – подписал фото Уайт.

В результате Виана отдала преступника полицейским. На лице нападающего образовалось множество гематом и синяков.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24