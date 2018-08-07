Девушка Леонардо Ди Каприо показала фигуру в крошечном бикини: фото

43-летний актер Леонардо Ди Каприо и его 21-летняя девушка Камила Морроне продолжают наслаждаться отдыхом в Италии.

Лео и Камилу сфотографировали папарацци, когда пара отправилась поплавать в море, пишет Daily Mail.

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Для отдыха Морроне выбрала купальник с леопардовым принтом, который демонстрировал ее великолепную фигуру. А вот Ди Каприо сейчас не в лучшей спортивной форме.



Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне



Камила Морроне

Добавим, о романе актера и модели заговорили в мае 2016 года, когда пару все чаще видели вместе.

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 4 Сер 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Camila Morrone (@camimorrone) 6 Сер 2018 р. о 10:22 PDT