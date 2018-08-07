Девушка Леонардо Ди Каприо показала фигуру в крошечном бикини: фото
43-летний актер Леонардо Ди Каприо и его 21-летняя девушка Камила Морроне продолжают наслаждаться отдыхом в Италии.
Лео и Камилу сфотографировали папарацци, когда пара отправилась поплавать в море, пишет Daily Mail.
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Для отдыха Морроне выбрала купальник с леопардовым принтом, который демонстрировал ее великолепную фигуру. А вот Ди Каприо сейчас не в лучшей спортивной форме.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Камила Морроне
Добавим, о романе актера и модели заговорили в мае 2016 года, когда пару все чаще видели вместе.
Источник: 24 Канал
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