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      Девушка Леонардо Ди Каприо показала сексуальные формы в рекламе: фото

      520 Читати новину українською
      Камила Морроне
      Камила Морроне / Фото з Іnstagram

      21-летняя Камила Морроне новая девушка голливудской звезды 43-летнего Леонардо Ди Каприо. СМИ пишут, что у пары все серьезно у они планируют пожениться.

      Сейчас карьера Камилы пошла в гору: недавно она стала лицом бренда джинсов Jordache.

      Читайте также: Новая девушка Леонардо Ди Каприо: что постит в Instagram Камила Мороне

      Морроне снялась в раскованных образах в ковбойском стиле, демонстрируя фантастическую фигуру. Также девушка фотографировалась в крошечном бикини.

      Камила Морроне для рекламы Jordache

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений JORDACHE (@jordache)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений JORDACHE (@jordache)

      Напомним, отношения Леонардо и Камилы длятся меньше года, но пара постоянно проводит время вместе. Недавно Ди Каприо отдыхал с Морроне и ее мамой в Италии.

      Теги: LifeStyle Мода Леонардо Ди Каприо
      Источник: 24 Канал
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