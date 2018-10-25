Девушка Леонардо Ди Каприо показала сексуальные формы в рекламе: фото
21-летняя Камила Морроне новая девушка голливудской звезды 43-летнего Леонардо Ди Каприо. СМИ пишут, что у пары все серьезно у они планируют пожениться.
Сейчас карьера Камилы пошла в гору: недавно она стала лицом бренда джинсов Jordache.
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Морроне снялась в раскованных образах в ковбойском стиле, демонстрируя фантастическую фигуру. Также девушка фотографировалась в крошечном бикини.
Камила Морроне для рекламы Jordache
Напомним, отношения Леонардо и Камилы длятся меньше года, но пара постоянно проводит время вместе. Недавно Ди Каприо отдыхал с Морроне и ее мамой в Италии.
Источник: 24 Канал
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