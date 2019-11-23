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      Девушка на Porsche устроила громкое ДТП в Киеве: мажорка – дочь скандального "регионала"

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      Сергей Евтягин вместе с дочерью Владиславой / Соцсети

      Появились новые подробности насчет резонансного ДТП в Киеве, когда девушка на Porsche на бешеной скорости влетела на тротуар и разбила свое авто вдребезги. Виновницей инцидента, предположительно, является Владислава Евтягина. Журналисты выяснили, что она – дочь Сергея Евтягина, который ранее был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

      Утром 22 ноября в Киеве 19-летняя водитель элитного Porsche сбил 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. В итоге ее авто перевернулось и загорелось, а его куски после столкновения разлетелись. К счастью, ни сама водитель, ни пассажиры машины, ни проходившие мимо пешеходы не пострадали. Также никаких повреждений не понесли сотрудники Киевавтодора, которые как раз в момент ДТП ремонтировали на этом месте дорогу.

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      Что известно о виновнице ДТП

      Согласно информации, которую обнародовали в сети, за рулем Porsche была 19-летняя Владислава Евтягина. В результате столкновения с ограждением она попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Согласно показаниям драгера, девушка находилась в состоянии легкого опьянения. Также навеселе были и трое молодых людей, находившихся тогда с Евтягиной в машине.

      По данным ресурса "Обозреватель", Владислава Евтягина является соучредителем "шахты Петровской".

      Євтягін, ДТП, Київ, мажорка, 19 років, Партія регіонів Владислава Евтягина

      Что известно о ее отце

      Отец 19-летней Владиславы Евтягиной – экс-депутат Енакиевского горсовета от " Партии Регионов Сергей Евтягин. Он также является конечным бенефициарным владельцем компании "Акцент-центр" в Киеве. Эта фирма занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, а также подобными продуктами.

      Согласно опубликованным данным об "Акцент-центре", Сергей Федорович Евтягин зарегистрирован в городе Углегорск, что в Бахмутском районе Донецкой области. Сейчас этот населенный пункт контролируют боевики так называемой "ДНР".

      Согласно информации, которую пишут в сети, Евтягин является владельцем шахт в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области. Также его называют зятем криминального авторитета из Енакиево. А в 2013 году один из сайтов верующих УПЦ МП Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска.

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      Также в одной из соцсетей можно найти некоего Сергея Евтягина. На своей странице он указал родным городом Углегорск. Также он позирует с дочкой, которая очень похожа на виновницу недавнего ДТП в Киеве.

      Сергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, PorscheСергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, Porsche
      Сергей Евтягин с дочерью Владиславой

      Сергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, Porsche
      Сергей Евтягин с женой

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Новости Киева Новости Донецка Криминальные новости Скандал
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