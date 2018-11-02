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      Девушка превратила себя в Мону Лизу с помощью макияжа: видео

      116 Читати новину українською
      Китаянка превратила себя в Мону Лизу
      Китаянка превратила себя в Мону Лизу

      Бьюти-блогер и визажист Хи Юхонг из Китая прославилась благодаря своим перевоплощениям – девушка с помощью макияжа превращает себя в знаменитостей.

      26-летняя Юхонг перевоплощается как в женщин, так и в мужчин и сходство просто поражает.

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      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

      Девушка пошла на эксперимент и создала себе образ Моны Лизы с полотна Леонардо Да Винчи после того, как один поклонник в шутку предложил ей расширить свой талант превращения не только в западных знаменитостей, но и в классические произведения искусства.

      Смотрите видео с перевоплощением в Мону Лизу:

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       

      Теги: LifeStyle Макияж Красота
      Источник: 24 Канал
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