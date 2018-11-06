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      Девушка-ракета: Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с днем рождения

      89 Читати новину українською
      Тоня Матвиенко
      Тоня Матвиенко / Instagram

      Украинская певица Тоня Матвиенко редко рассказывает о личной жизни и распространяет подробности на публику, однако на этот раз артистка тронула сеть своим нежным приветствием с днем рождения дочери Ульяны, которой 6 ноября исполнилось 20 лет.

      Тоня написала поздравление на своей странице в Instagram.

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      Известно, что Тоня родила дочь Ульяну в семнадцать лет. Сейчас такая небольшая разница в возрасте сделала мать и дочь лучшими подругами.

      Уляся – моя гордость! Умная, спортивная, добрая, трудолюбивая и общительная. За все, что бралась, она очень быстро осваивала. Представьте себе: в 4 года Ульяна уже гоняла в лесу на двухколесном велосипеде, в 12 водила машину на механике, а в 16 сражалась на соревнованиях по кикбоксингу! За это мы ее прозвали "Девушка-ракета". Обожаю свою девчонку!
      написала Матвиенко.

      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба
      Тоня Матвиенко с дочерью / Пресс-служба

      По словам певицы, с 16 лет Ульяна живет самостоятельной жизнью и имеет достаточно интересных хобби. Тоня Матвиенко – счастливая мама, которая может похвастаться достижениями старшей дочери.

      "Ульяна зарабатывает и учится в Киевском национальном университете культуры и искусств. Ее специализация одновременно является работой мечты, что в нашей стране бывает очень редко – режиссура эстрадно-массовых праздников. В свободное от учебы время, Ульяна релаксирует перед картинами – очень любит рисовать и достигла в этом немалых успехов", – добавила Тоня.

      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба
      Тоня Матвиенко с дочкой / Пресс-служба


      Тоня Матвиенко с дочкой / Пресс-служба


      Дочь Тони Матвиенко / Пресс-служба

      Сейчас Матвиенко из-за гастролей не может поздравить свою дочь лично, однако она записала видеообращение, которое показала поклонникам в социальных сетях.

      Тоня Матвиенко поздравила дочь с днем рождения: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Звездные мамы
      Источник: 24 канал
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