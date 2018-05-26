Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге чемпионов страстным поцелуем: фото

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес после финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" / Getty Images

Испанский "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский". На самом матче находилась и девушка игрока "сливочных" Криштиану Роналду, которая одна из первых поздравила его с победой.