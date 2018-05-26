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Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге чемпионов страстным поцелуем: фото

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес после финала Лиги чемпионов на НСК
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес после финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" / Getty Images

Испанский "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский". На самом матче находилась и девушка игрока "сливочных" Криштиану Роналду, которая одна из первых поздравила его с победой.

После игры Джорджина Родригес на стадионе страстным поцелуем поздравила Роналду с третьей подряд победой в Лиге чемпионов. Этот момент попал и в объективы сотни фотографов, которые были на игре.

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Криштиану Роналуд с сыном Криштиану Роналду-младшим и девушкой Джорджиной Родригес

Кроме девушки, на матче находились и сестра и мама игрока, которые тоже вышли на поле после торжественной части награждения.

Мама Криштиану Роналду Долорес с медалью сына

Теги: Реал – Ливерпуль Новости спорта
Источник: 24 Канал
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