Девушка с синдромом Дауна стала победительницей конкурса красоты

19-летняя модель Кейт Грант из Северной Ирландии победила на международном конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty of the World. Девушка вошла в категорию "те, кому за 20".

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Кейт Грант стремилась стать профессиональной моделью еще в 13 лет. Мечтами подрастающей дочери поделилась в соцсети мать девочки Дидре, и сообщение о смелой Кейт распространили тысячи пользователей. Среди них был и режиссер-постановщик Тейлор-Рей Гамильтон, который и пригласил девушку принять участие в конкурсе красоты.

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Кейт Грант с синдромом Дауна успешно прошла собеседование конкурса и уверенно вышла на сцену рядом с остальными девушками в трех разных образах: в джинсах и белой футболке, черно-белом и блестящем платьях. По итогам всех баллов девушка победила и теперь будет иметь возможность стать судьей в следующем году в этом же конкурсе.

В целом, в Teen Ultimate Beauty of the World приняли участие 40 кандидаток, которые вошли в три категории: дети, подростки и те, кому за 20.