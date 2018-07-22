Девушка сделала сурдоперевод песни эффектнее, чем музыканты: эмоциональное видео

Выступление сурдопереводчицы зрители и пользователи соцсетей оценили лучше, чем выступление музыкантов Lamb of God, которые исполняли номер на сцене в Техасе.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Один из фанатов трэш-металл группы Фредди Ибарра слушал выступление Lamb of God, но его внимание привлекли зрители, которые с восхищением смотрели на девушку перед сценой. Это была сурдопереводчица, которая с помощью движений, знаков и что главное – эмоций, передавала всю энергетику людям, которые не имеют возможности слушать концерт.

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Девушка по имени Линдси была одной из троих человек, которые переводили шестичасовой концерт.

Возле меня стояла группа глухих людей. Видеть, как они наслаждаются концертом, было чем-то невероятным. Остальные, кажется, не заметили ее, но я был поражен. Я видел такое на других концертах, но здесь у меня даже мурашки по коже пошли от эмоций,

– удивленно добавил посетитель концерта.