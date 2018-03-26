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Девушка создает фантастические "пушистые" торты: красочные фото

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"Пушистые" торты / Фото из Іnstagram

Дизайнер и кондитер Алана Джонс-Ман создает вкусные цветов торты, которые выглядят как ковры.

Эти съедобные шедевры выглядят как интерьерные детали, которые созданы для украшения стильных домов.

Сама же Алана называет эти десерты "пушистыми" пирогами.

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Сделать такое отделка – это настоящее искусство

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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