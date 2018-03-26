Девушка создает фантастические "пушистые" торты: красочные фото

Дизайнер и кондитер Алана Джонс-Ман создает вкусные цветов торты, которые выглядят как ковры.

Эти съедобные шедевры выглядят как интерьерные детали, которые созданы для украшения стильных домов.

Сама же Алана называет эти десерты "пушистыми" пирогами.

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Сделать такое отделка – это настоящее искусство

Допис, поширений alana jones-mann (@alanajonesmann) 13 Гру 2017 р. о 5:31 PST