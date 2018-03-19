Девушка создает сюрреалистический макияж: впечатляющие фото

Канадская художница Мими Чой создает нетипичные макияжи, которые больше похожи на шедевры сюрреалистической живописи.

Вместо полотна художница в основном рисует на своем теле. Мими отмечает, что для создания фото не использует редакторов и рисует только косметикой и краской.

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Смотрите дальше, как девушка создает макияжи с элементами оптической иллюзии.

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 17 Бер 2018 р. о 4:08 PDT

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 12 Бер 2018 р. о 7:09 PDT

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 4 Бер 2018 р. о 4:32 PST

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 1 Лют 2018 р. о 3:52 PST

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 29 Гру 2017 р. о 5:22 PST