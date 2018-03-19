Девушка создает сюрреалистический макияж: впечатляющие фото
Канадская художница Мими Чой создает нетипичные макияжи, которые больше похожи на шедевры сюрреалистической живописи.
Вместо полотна художница в основном рисует на своем теле. Мими отмечает, что для создания фото не использует редакторов и рисует только косметикой и краской.
Читайте также: Китайская ведущая погоды не постарела за 22 года на экране: впечатляющее сравнение
Смотрите дальше, как девушка создает макияжи с элементами оптической иллюзии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУсегодня , 22:40
-
"Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобританиисегодня , 21:01
-
Реакция министерства на наши проблемы шокировала, – украинский спортсмен-саночниксегодня , 20:01
Комментарии