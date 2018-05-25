Девушка Стерненко обнародовала резонансные детали касательно нападения на активиста

Наталья Усатенко, девушка бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" и общественного активиста Сергея Стерненко, утверждает, что раньше на ее парня уже неоднократно нападали, угрожали, а однажды злоумышленники силой пытались ворваться в их квартиру. По ее словам, правоохранители после всех этих инцидентов демонстрировали лишь бездействие.

Ранее 24 Канал сообщал, что в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стеренко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось убежать.

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Как рассказала его девушка Наталья Усатенко в комментарии журналистам после нападения, это уже не первая попытка нападения на активиста. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале издания "Пушкинская.net".

По ее словам, в ночь на 25 декабря на них напали несколько человек, которые, как ей показалось, были вооружены.

Хотела бы подчеркнуть. Что это уже третье нападение на нас, возле нашего дома. После первого и второго Сергей просил и ходатайствовал о предоставлении государственной охраны, но, к сожалению, сотрудники полиции нам этого не обеспечили. В одном из ответов они указали, что не видят такой необходимости. Хотя до этого мы неоднократно заверяли их, что такая необходимость есть, поскольку нам, кроме нападений, еще и неоднократно угрожали,

– подчеркнула женщина.

По ее словам, полиция бы ничего не сделала после нападения 1 мая, когда в Стеренко стреляли, если бы сам активист не задержал стрелка.

"Несколько дней была ситуация, когда к нам в квартиру ломились неизвестные. Я вызвала полицию, патрульные приехали, но в итоге лишь осмотрели территорию вокруг дома, но к нам даже так и не поднялись, чтобы провести соответствующую экспертизу". – преодолевала Усатенко.

Комментарий Натальи Усатенко после нападения на Сергея Стеренко в Одессе: видео

Напомним, это уже третье нападение на Сергея Стеренко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля у дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную общественную позицию со стороны мэра Одессы Труханова".

А уже 1 мая в Стеренко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания стрелял по свидетелям инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стеренко.