21:55
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Девушка умерла во время празднования Дня студента в Харькове

      238 Читати новину українською
      В одном из ресторанов Харькова во время празднования дня студента у девушки остановилось сердце
      В одном из ресторанов Харькова во время празднования дня студента у девушки остановилось сердце / Соцсети

      17 ноября в Харькове во время празднования Дня студента в одном из ресторанов Харькова умерла студентка третьего курса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

      Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно было установлено, что сердце девушки остановилось в результате приступа астмы.

      Читайте также: В Ровно от менингита внезапно умерла 23-летняя учительница

      Вместе с тем правоохранители добавляют, что после того, как девушке стало плохо, врачи пытались ее реанимировать, однако спасти пострадавшую так и не сумели.

      "Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – резюмировали в полиции.

      В Facebook-сообществе "Харьков 1654" со ссылкой на собственные источники, со своей стороны, заметили что инцидент произошел в ресторане "Старгород".

      "В "Старгороде", во время празднования дня студента, около полуночи у девушки остановилось сердце. Известно, что девушка училась на 3 курсе НЮУ имени Ярослава Мудрого. До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", – говорится в сообщении.

      Напомним, в начале июня в городе Килия Одесской области в комнате общежития было обнаружено тело 18-летней студентки. Как установили судмедэксперты, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости студенты Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      141
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      174
      "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится
      сегодня , 19:00 "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится
      Ольга Черненко 756
      Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      сегодня , 18:00 Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      Дмитро Гнап 89
      Янукович попал в больницу: что об этом известно
      сегодня , 17:58 Янукович попал в больницу: что об этом известно
      1807
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Открыть бизнес в Украине онлайн — уже реальность: как это работает
       21 сентября 2017 , 20:01
      Итоги АТО за 16 февраля. Обстрелянное перемирие
       17 февраля 2015 , 00:05
      Escape: короткометражный боевик от Audi
       3 сентября , 18:32
      Как работает полиция: шансы вернуть угнанный автомобиль один к десяти
       16 октября , 15:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук