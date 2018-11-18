Девушка умерла во время празднования Дня студента в Харькове

17 ноября в Харькове во время празднования Дня студента в одном из ресторанов Харькова умерла студентка третьего курса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно было установлено, что сердце девушки остановилось в результате приступа астмы.

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Вместе с тем правоохранители добавляют, что после того, как девушке стало плохо, врачи пытались ее реанимировать, однако спасти пострадавшую так и не сумели.

"Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – резюмировали в полиции.

В Facebook-сообществе "Харьков 1654" со ссылкой на собственные источники, со своей стороны, заметили что инцидент произошел в ресторане "Старгород".

"В "Старгороде", во время празднования дня студента, около полуночи у девушки остановилось сердце. Известно, что девушка училась на 3 курсе НЮУ имени Ярослава Мудрого. До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня в городе Килия Одесской области в комнате общежития было обнаружено тело 18-летней студентки. Как установили судмедэксперты, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.