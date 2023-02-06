В Донецке официантки в кафе спели гимн Украины: их заставили извиняться и уволили

Оккупанты ужасно боятся всего, что касается Украины. Так что девушки-официантки, исполнившие гимн в одном из кафе во временно оккупированном Донецке, буквально вогнали их в панику.

Как вы поняли, скандал возник на фоне того, что две девушки-официантки решили исполнить гимн Украины в одном из кафе в оккупированном Донецке. Они это не только сделали, но записали видео и опубликовали. Вскоре их уволили с работы, а администрация заведения еще и заставила извиняться.

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Уволили с работы за гимн Украины

Ситуация еще раз демонстрирует нам то, что в России и на временно оккупированных территориях называют свободой слова. Две девочки, то ли ради развлечений, то ли у них проснулась любовь к Родине, исполнили гимн Украины. Сделали они это во время смены в заведении, в котором они работали официантками.

Девушки не только исполнили гимн, но сняли этот момент на видео. Ролик они выложили в сети, что сделало их популярными. А еще лишило рабочих мест. Их заставили попросить прощения, а также уволили. Конечно, сделали это публично. Сняли видео, чтобы максимально унизить маленьких украинок.

Девушки исполнили гимн Украина в Донецке: смотрите видео

Мы хотим извиниться за видео, снятое сегодня утром на рабочем месте. Мы не хотели никого задеть, ничьи чувства. Это видео не имеет никакого политического характера,

– заметили девушки.

Они – настоящие умнички, ведь заявили, что родились, живут и учатся в Донецке, и очень любят свой город. Никакого упоминания о псевдореспублике. Чего не скажешь об администраторе заведения.

Она заметила, что девушки больше не работают в заведении, ведь их точку зрения не разделяют. Кроме того, не поощряют такого рода поведение. Более того, правоохранители уже взялись за родителей девушек.

Хотел украсть Ленина

Тем временем правоохранители взялись за 42-летнего россиянина, который пытался украсть тело Ленина. Он бродил поблизости от Мавзолея. Дергал ручку и хотел попасть внутрь.

Когда он был задержан, оказалось, что он пьян. Мужчина не мог связать двух слов вместе. Но впоследствии признался, что стремился утащить тело Ленина. Как выяснилось впоследствии, он на протяжении многих лет крепко присел на бутылку.