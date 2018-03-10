Девушки-подростки работали в порностудии в Кривом Роге
В Кривом Роге сотрудники уголовного розыска разоблачили онлайн-порностудию. В ней работали несовершеннолетние девушки.
Об этом сообщает издание 1tv.kr.ua.
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Так, одной из работниц было 16 лет, двум другим — по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки предоставляли сексуальные услуги онлайн, а также и жили.
Правоохранители изъяли ноутбуки, где нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.
В Кривом Роге разоблачили порностудию
Источник: 24 Канал
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