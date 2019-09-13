Девушки устроили эротическую фотосессию под мэрией Одессы: фото 18+

Девушки устроили откровенную фотосессию рядом со зданием горсовета. Работников учреждения озадачил внешний вид девушек, однако последней каплей стали файеры.

Инцидент случился 13 сентября напротив здания Горсовета. До приезда полиции полуобнаженных девушек снимали сразу несколько фотографов, сообщает Одесса медиа.

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Пресс-секретарь вице-мэра Николай Покровский отметил, что участников съемки трижды просили изменить место фотосессии.

Кроме того, их заверили, что они без проблем могут устраивать такие мероприятия, но только до 8:00 утра.

Однако девушки игнорировали просьбы, поэтому сотрудникам мэрии пришлось вызвать полицию. Улыбнувшись, "нарушительницы" собрали вещи и ушли.

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