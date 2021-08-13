Несовершеннолетняя подверглась удару электрического тока 13 августа в 6 утра. На месте работала полиция.

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Вылезла на крышу

Девушка вылезла на крышу вагона товарного поезда, когда он находился на станции. Известно, что она хотела сфотографироваться. Однако внезапно подростка ударило электрическим током. В результате ее отбросило на рельсы.

Девушка получила ожоги конечностей. Ее отвезли в городскую больницу Харькова. Медики сообщают, что состояние здоровья потерпевшей – стабильное.

На месте работали полицейские Купянского районного отдела в Харьковской области. Информация о несчастном случае зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Продолжаются следственные действия.

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