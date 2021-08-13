Несовершеннолетняя подверглась удару электрического тока 13 августа в 6 утра. На месте работала полиция.
К теме Ударило током на цистерне поезда: во Львове будут оперировать 26-летнюю женщину с 70% ожогов тела
Вылезла на крышу
Девушка вылезла на крышу вагона товарного поезда, когда он находился на станции. Известно, что она хотела сфотографироваться. Однако внезапно подростка ударило электрическим током. В результате ее отбросило на рельсы.
Девушка получила ожоги конечностей. Ее отвезли в городскую больницу Харькова. Медики сообщают, что состояние здоровья потерпевшей – стабильное.
На месте работали полицейские Купянского районного отдела в Харьковской области. Информация о несчастном случае зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Продолжаются следственные действия.
Поразило током: последние случаи в Украине
- В Бердянске во время ливня током ударило 2 мужчин. Они умерли на месте. Случилось это из-за обрыва электропроводов. В сети опубликовали фото.
- Под Запорожьем в Кирилловке от удара током погиб 22-летний парень. Он обслуживал надувной комплекс "Горка". Полицейские открыли уголовное дело из-за нарушения требований закона Об охране труда.
- В Харькове 13-летняя девушка умерла от удара током. Она вместе с друзьями залезла на верх железнодорожного моста. От удара подросток упала и погибла. Медики лишь констатировали смерть.