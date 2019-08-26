Девушку на надувном матрасе на километр унесло в море: впечатляющее видео спасения

Инцидент произошел в Геническом районе на Херсонщине. Там 26-летнюю отдыхающую на надувном матрасе утянуло вглубь моря.

Женщину отнесло почти на километр от побережья Азовского моря. Она пыталась грести, звала на помощь и почти выбилась из сил, когда до нее добрались водные полицейские.

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Ее обнаружили на воде напротив села Геническая Горка. Полицейские увидели на горизонте надувной матрас, который отнесло волнами от берега,

– передают местные правоохранители.

Полицейские срочно отправились в его направлении и услышали крики о помощи.

"Женщина уже почти полностью истощилась. Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег. Она искренне от всей души поблагодарила их за помощь", – рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.

Девушку на матрасе унесло вглубь моря: видео

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