Девушку на надувном матрасе на километр унесло в море: впечатляющее видео спасения
Инцидент произошел в Геническом районе на Херсонщине. Там 26-летнюю отдыхающую на надувном матрасе утянуло вглубь моря.
Женщину отнесло почти на километр от побережья Азовского моря. Она пыталась грести, звала на помощь и почти выбилась из сил, когда до нее добрались водные полицейские.
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Ее обнаружили на воде напротив села Геническая Горка. Полицейские увидели на горизонте надувной матрас, который отнесло волнами от берега,
– передают местные правоохранители.
Полицейские срочно отправились в его направлении и услышали крики о помощи.
"Женщина уже почти полностью истощилась. Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег. Она искренне от всей души поблагодарила их за помощь", – рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.
Девушку на матрасе унесло вглубь моря: видео
Как избежать трагедий на воде: советы ГСЧС
- На море надо всегда учитывать волны, которые могут перевернуть человека при входе в воду. Не пытайтесь плыть против волны.
- Стоит быть осторожными у Волнорезов. Не ныряйте с них, потому что можно упасть – они очень скользкие от водорослей.
- Не заплывайте за буйки! Большой бедой может обернуться ныряние на мелководье или в незнакомых местах. В таких случаях возможны травмы шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.
- Тот, кто хорошо умеет плавать, должен помочь тому, кто не умеет, поддерживать его на плаву. Спасать надо сначала одного человека, а потом – другого, помочь вплавь одновременно нескольким людям невозможно.
- Во время катания детей необходимо присутствие взрослого в каждой лодке. Он должен уметь управлять судном, хорошо плавать, знать, как оказывать неотложную помощь пострадавшим на воде.
- Основной причиной гибели людей на воде является страх. В большинстве случаев тонут люди, которые умеют плавать, но самоуверенно заплывают далеко от берега. Там они могут попасть в поток холодной воды. Тогда начинает сводить ноги и хватает судорога. В этой ситуации главное – не испугаться. Надо погрузиться в воду и сильно потянуть рукой на себя ступню за большой палец.