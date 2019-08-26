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      Девушку на надувном матрасе на километр унесло в море: впечатляющее видео спасения

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      На Херсонщине водные полицейские спасли девушку, которую на матрасе унесло вглубь моря
      На Херсонщине водные полицейские спасли девушку, которую на матрасе унесло вглубь моря / скрин из видео

      Инцидент произошел в Геническом районе на Херсонщине. Там 26-летнюю отдыхающую на надувном матрасе утянуло вглубь моря.

      Женщину отнесло почти на километр от побережья Азовского моря. Она пыталась грести, звала на помощь и почти выбилась из сил, когда до нее добрались водные полицейские.

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      Ее обнаружили на воде напротив села Геническая Горка. Полицейские увидели на горизонте надувной матрас, который отнесло волнами от берега,
      – передают местные правоохранители.

      Полицейские срочно отправились в его направлении и услышали крики о помощи.

      "Женщина уже почти полностью истощилась. Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег. Она искренне от всей души поблагодарила их за помощь", – рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.

      Девушку на матрасе унесло вглубь моря: видео

      Как избежать трагедий на воде: советы ГСЧС

      • На море надо всегда учитывать волны, которые могут перевернуть человека при входе в воду. Не пытайтесь плыть против волны.
      • Стоит быть осторожными у Волнорезов. Не ныряйте с них, потому что можно упасть – они очень скользкие от водорослей.
      • Не заплывайте за буйки! Большой бедой может обернуться ныряние на мелководье или в незнакомых местах. В таких случаях возможны травмы шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.
      • Тот, кто хорошо умеет плавать, должен помочь тому, кто не умеет, поддерживать его на плаву. Спасать надо сначала одного человека, а потом – другого, помочь вплавь одновременно нескольким людям невозможно.
      • Во время катания детей необходимо присутствие взрослого в каждой лодке. Он должен уметь управлять судном, хорошо плавать, знать, как оказывать неотложную помощь пострадавшим на воде.
      • Основной причиной гибели людей на воде является страх. В большинстве случаев тонут люди, которые умеют плавать, но самоуверенно заплывают далеко от берега. Там они могут попасть в поток холодной воды. Тогда начинает сводить ноги и хватает судорога. В этой ситуации главное – не испугаться. Надо погрузиться в воду и сильно потянуть рукой на себя ступню за большой палец.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Херсона Чрезвычайное происшествие Полиция
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