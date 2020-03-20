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      Дезинфекция улиц и остановок: как Киев борется с коронавирусом

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      В Киеве зафиксировали уже 3 случая заболевания коронавирусом, а в области – еще 2. Ожидается, что на днях в столице введут режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии Covid-19. Между тем, власти города проводят массовую дезинфекцию общественных мест.

      Однако дезинфекционные мероприятия планируют усилить, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

      Важно Метро в Киеве будет закрыто до 17 апреля, – СМИ

      Мы обеспечили все управляющие компании дезинфицирующим раствором, поэтому вопросов с этим быть не должно. Если возникают вопросы – это уже к ним,
      – отметил Поворозник.

      В Киеве дезинфицируют:

      • общественный транспорт;
      • остановки и улицы;
      • подъезды, лестничные клетки и лифты.

      Во время онлайн-брифинга Виталий Кличко рассказал, что для обработки используют 10 наименований дезинфицирующих средств, в частности тентамин, санидез, хлор, септональ и другие.

      По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. Из них три человека умерли. Впрочем, есть хорошие новости – один человек вылечился, его выписали из больницы.

      Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется Covid-19

      Коронавирус может оставаться жизнеспособным в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали – до 2-3 дней. ⁠⠀

      Поручни в транспорте, а также ручки дверей машин такси могут быть источниками бесконтактной передачи инфекции. Инфицированный коронавирусом мог пользоваться такси сутки назад, но эти поверхности могут заражать других пассажиров еще двое суток, если они не были продезинфицированы.

      Однако коронавирусы можно эффективно уничтожить обычными дезинфицирующими средствами. ⁠ ⁠

      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях
      Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева КГГА
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