"Дезинфектор для горла": в Кении раздают элитный коньяк для борьбы с COVID-19
Губернатор кенийской столицы Найроби – Майк Сонко – решил вместе с продуктовыми наборами раздавать бедным жителям города бутылки коньяка Hennessy.
Чиновник подчеркнул, что алкоголь может служить хорошим "дезинфицирующим средством для горла", сообщает CNN.
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"Думаю, из исследований ВОЗ и других групп можно прийти к выводу, что алкоголь играет основную роль в уничтожении вируса", – заверил он.
Важно! На самом деле в ВОЗ предупредили, что алкоголь не защищает от COVID-19. Чрезмерное его употребление наоборот может увеличивать риск проблем со здоровьем.
Намерения губернатора вызвали волну возмущения среди общества.
Ранее генеральный директор организации Amref Health Africa Гітінджі Гітахі осудил действия Сонко и призвал кенийцев отказаться от алкоголя.
По состоянию на 26 апреля в Кении подтвердили 343 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек, 98 зато выздоровели.
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