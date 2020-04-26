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      "Дезинфектор для горла": в Кении раздают элитный коньяк для борьбы с COVID-19

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      Майк Сонко – губернатор Найроби
      Майк Сонко – губернатор Найроби / cnn.com

      Губернатор кенийской столицы Найроби – Майк Сонко – решил вместе с продуктовыми наборами раздавать бедным жителям города бутылки коньяка Hennessy.

      Чиновник подчеркнул, что алкоголь может служить хорошим "дезинфицирующим средством для горла", сообщает CNN.

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      "Думаю, из исследований ВОЗ и других групп можно прийти к выводу, что алкоголь играет основную роль в уничтожении вируса", – заверил он.

      Важно! На самом деле в ВОЗ предупредили, что алкоголь не защищает от COVID-19. Чрезмерное его употребление наоборот может увеличивать риск проблем со здоровьем.

      Намерения губернатора вызвали волну возмущения среди общества.

      Ранее генеральный директор организации Amref Health Africa Гітінджі Гітахі осудил действия Сонко и призвал кенийцев отказаться от алкоголя. 

      По состоянию на 26 апреля в Кении подтвердили 343 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек, 98 зато выздоровели.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Коронавирус COVID-19 Алкоголь Африка Кения
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