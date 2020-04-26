"Дезинфектор для горла": в Кении раздают элитный коньяк для борьбы с COVID-19

Губернатор кенийской столицы Найроби – Майк Сонко – решил вместе с продуктовыми наборами раздавать бедным жителям города бутылки коньяка Hennessy.

Чиновник подчеркнул, что алкоголь может служить хорошим "дезинфицирующим средством для горла", сообщает CNN.

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"Думаю, из исследований ВОЗ и других групп можно прийти к выводу, что алкоголь играет основную роль в уничтожении вируса", – заверил он.

Важно! На самом деле в ВОЗ предупредили, что алкоголь не защищает от COVID-19. Чрезмерное его употребление наоборот может увеличивать риск проблем со здоровьем.

Намерения губернатора вызвали волну возмущения среди общества.

Ранее генеральный директор организации Amref Health Africa Гітінджі Гітахі осудил действия Сонко и призвал кенийцев отказаться от алкоголя.

Please completely ignore clowning of a major global pandemic taking lives & putting extreme pressure on households. Dump this the way you would dump your used #COVID19 #mask - never to be recovered! @MOH_Kenya needs to condemn this as this is not an ordinary citizen! pic.twitter.com/6Lsu0DXvzV — Dr Githinji Gitahi, MBS (@daktari1) April 15, 2020

По состоянию на 26 апреля в Кении подтвердили 343 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек, 98 зато выздоровели.