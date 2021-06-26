Как дезинфицировать поверхности в офисе и дома

Поверхности, которых мы часто касаемся, нужно дезинфицировать – постоянно и тщательно. Рассказываем, как легко провести экстренную дезинфекцию дома и на рабочем месте.

Контактные поверхности следует обрабатывать не реже, чем раз в день. Особенно дезинфекция важна, когда в помещении есть маленькие дети или же люди, которые пренебрегают мытьем рук.

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Как дезинфицировать поверхности в офисе

Для обработки электроники, в частности для телефонов, мониторов ПК, клавиатур и мышек, лучше всего подходят влажные спиртосодержащие салфетки.



Влажные салфетки – универсальное средство для дезинфекции рук и поверхностей / Фото из инстаграм @dr.liyka

Влажными салфетками удобно чистить также рабочий стол, ящики, дверные ручки и выключатели света.

Для таких поверхностей подходит и антисептик для рук, но он оставляет значительно больше влажных следов.

Так, подтверждено, что Smile Sterill Bio эффективно очищают кожу и поверхности предметов от таких опасных вирусов, как:

грипп,

корь,

эпидемический паротит,

гепатиты,

норовирус, аденовирус,

вирус Коксаки,

SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19,

вирус иммунодефицита и др.



Влажные салфетки Smile внесены в Государственный реестр дезинфекционных средств / Фото Smile

Но имейте в виду: каждый предмет следует протереть несколько раз, а чтобы надежно продезинфицировать рабочее место, вам понадобится не одна салфетка. Поверхности после обработки должны остаться немного влажными, не надо вытирать их насухо.

Как дезинфицировать поверхности дома

Регулярно протирайте поверхности, которых часто касаетесь, особенно после возвращения с улицы. Прежде всего: поручни, дверные ручки, выключатели света, столы и столешницы, смесители на кухне и в ванной комнате, пульты дистанционного управления.

Для дезинфекции электроники и маленьких поверхностей лучше всего подходят:

влажные спиртосодержащие салфетки,

обычный дезинфектант для рук,

хлоргексидин или спирт.

Выбирая влажные салфетки или другое средство для обработки рук и поверхностей, проверьте, чтобы в его составе было не менее 60% спирта.

Дезинфекция больших поверхностей

Выбор средств, которые эффективно удаляют не только грязь, но и вирусы и бактерии, в магазинах и аптеках огромен. Но если готового средства нет под рукой, дезинфекционную смесь можно сделать самостоятельно.

Одно из самых простых решений – бытовой отбеливатель с водой. Рецепт очень простой:

5 столовых ложек (⅓ стакана) отбеливателя на 4,5 литра воды (подходит для мытья пола и больших поверхностей);

4 чайных ложки отбеливателя на литр воды (для бутылочки с распылителем).

Обрабатывая этой смесью поверхности, обязательно используйте защитные перчатки и маску, чтобы не повредить кожу рук и дыхательные пути. А после дезинфекции с хлорсодержащими средствами как следует проветривайте помещение.



Не забывайте о защите во время использования хлорсодержащих средств / Фото Unsplah

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И запомните: если вы не химик, никогда смешивайте различные дезинфекционные средства. Это опасно.

Берегите себя, держите руки и поверхности в чистоте и будьте здоровы!