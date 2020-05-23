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Как дезинфицируют киевский транспорт: фото, видео

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В Киеве все же запустили общественный транспорт 23 мая. Это решили в городской администрации на заседании специальной комиссии.

Наземний транспорт до виходу на лінії перевезень ретельно готують в депо. Як проводять дезінфекцію – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► Дезінфекція

Перше тролейбусне депо – одне з чотирьох у Києві. У ньому – 88 одиниць транспорту, і всі вони мають виїхати на свої маршрути. В депо їх ретельно готують до виїзду.

"Тролейбуси, які повертаються з маршруту, проходять мийне відділення, дезінфекцію", – наголосив заступник директора тролейб депо №1 Сергій Гончаренко.

Дезінфекцію спецрозчином проводять по кілька разів на день.

"Дезінфікуємо хімобробкою для транспорту. Вікна, поручні, двері – все обробляємо, для захисту населення", – розповіда працівниця Катерина, яка вже протягом двох місяців дефінфікує трапспорт.

дезінфекція транпорту київ

Працівниця депо, яка дезінфікує транспорт / Скриншот

Перед виїздом на маршрут працівники проходять спеціальний інструктаж. У депо запевняють, що всіх забезпечують засобами захисту.

► Кількість пасажирів та чи потрібні перепустки

У докарантинний час транспорт перевозив 15 – 18 тисяч пасажирів щодня. До послаблення карантину депо працювала на 20% потужності, транспорт возив максимум 3 тисячі пасажирів щодня. Це були окремі категорії робітників: медики, правоохоронці, рятувальники, працівники продуктових магазинів, стратегічних підприємств, без яких повноцінне функціонування міста було б неможливим.

З 23 травня вхід у транспорт має працювати за звичайною системою – без спеціальних перепусток.

Перше депо Києва / Скриншоти 

послаблення карантину в Києві

Що запрацює в Києві з 23 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Дороги Транспорт Карантин в Украине 2020 Новости Киева
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