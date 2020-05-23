Как дезинфицируют киевский транспорт: фото, видео
В Киеве все же запустили общественный транспорт 23 мая. Это решили в городской администрации на заседании специальной комиссии.
Наземний транспорт до виходу на лінії перевезень ретельно готують в депо. Як проводять дезінфекцію – читайте в матеріалі 24 каналу.
Важливо Транспорт, магазини, дитсадки та школи: що запрацює в Києві після 23 травня
► Дезінфекція
Перше тролейбусне депо – одне з чотирьох у Києві. У ньому – 88 одиниць транспорту, і всі вони мають виїхати на свої маршрути. В депо їх ретельно готують до виїзду.
"Тролейбуси, які повертаються з маршруту, проходять мийне відділення, дезінфекцію", – наголосив заступник директора тролейб депо №1 Сергій Гончаренко.
Дезінфекцію спецрозчином проводять по кілька разів на день.
"Дезінфікуємо хімобробкою для транспорту. Вікна, поручні, двері – все обробляємо, для захисту населення", – розповіда працівниця Катерина, яка вже протягом двох місяців дефінфікує трапспорт.
Працівниця депо, яка дезінфікує транспорт / Скриншот
Перед виїздом на маршрут працівники проходять спеціальний інструктаж. У депо запевняють, що всіх забезпечують засобами захисту.
► Кількість пасажирів та чи потрібні перепустки
У докарантинний час транспорт перевозив 15 – 18 тисяч пасажирів щодня. До послаблення карантину депо працювала на 20% потужності, транспорт возив максимум 3 тисячі пасажирів щодня. Це були окремі категорії робітників: медики, правоохоронці, рятувальники, працівники продуктових магазинів, стратегічних підприємств, без яких повноцінне функціонування міста було б неможливим.
З 23 травня вхід у транспорт має працювати за звичайною системою – без спеціальних перепусток.
Перше депо Києва / Скриншоти
Що запрацює в Києві з 23 травня / Інфографіка 24 каналу