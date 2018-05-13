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Диабетики и яичная диета: медики опровергли популярный миф

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Диабетики и яичная диета
Диабетики и яичная диета / unsplash.com

Пациенты с диабетом 2-го типа часто имеют повышенный уровень "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца. Но им не нужно ограничивать потребление яиц из-за того, что этот продукт содержит большое количество холестерина.

Об этом заявили австралийские ученые, передает Medical Xpress.

Они провели исследование, в котором в течение года наблюдали за двумя группами добровольцев. Во время первого этапа одна группа людей должна была есть 12 яиц в неделю, а вторая группа – не более 2.

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На втором этапе эксперимента добровольцев перевели на диету для снижения веса, количество потребляемых яиц осталось неизменным. Они потеряли приблизительно одинаковый вес.

Ученые выяснили, что потребление яиц людьми, у которых есть предрасположенность к диабету первого или второго типа, не несет риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как считалось ранее.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания Диабет
Источник: 24 Канал
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