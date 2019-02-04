Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Онкозаболевания – чума ХХІ века. Этого диагноза боится каждый, и большинство пациентов воспринимают его как приговор. Но психологический настрой больного существенно влияет на успешность лечения.
К Всемирному дню борьбы против рака Здоровье 24 пообщалось с онкохирургом клиники "Добробут" Анатолием Шудраком, психологом Ларисой Рыбак и психотерапевтом Медицинского центра Medicover Ульяной Криницкой-Березюк, чтобы разобраться в сложнейших вопросах: как продолжать бороться за жизнь, если поставлен диагноз "рак"? Что следует делать родным больного? Как справиться со страхом и начать действовать? Что можно и нельзя говорить больному?
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Если заболел кто-то близкий
Ситуация, когда онкологическое заболевание обнаружили у родственника, вызовет сочувствие. Но при этом важно не "задавить" ближнего чрезмерной жалостью. Наоборот, его надо стимулировать и убеждать в том, что он должен бороться за жизнь.
В работе онкологов есть такие примеры, когда человек, услышав, что у неuj рак, решает для себя: "Мне незачем жить дальше". Хотя можно было бы направить все свои силы на выздоровление.
Не нужно больного слишком жалеть //mendozapost.com
Есть еще одна крайность – люди обращаются к народным целителям и экстрасенсам.
Если близкий человек не был готов и не прошел психологическую подготовку, то нормальной является первая реакция – отрицание. В таком случае мало пользы от родных. Иногда от родных нужно только присутствие, а иногда – активные действия. В любом случае – уважайте того, кто заболел, и не ухудшайте их состояние своей паникой.
Что нельзя говорить больному человеку
Иногда врачу приходится сказать: "В этой ситуации мы бессильны". Но если специалисты могут помочь пациенту, то человека надо обязательно настраивать на положительный результат.
Главное – нужно честно и правильно рассказывать об этом. Надо всегда верить, что бороться стоит. Пытаться настроить пациента на позитивный лад и на лечение.
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Нельзя говорить неправду и давать прогнозы, которые не сбудутся. Первый вопрос, который задают пациенты, – сколько мне осталось? На этот вопрос не знает ответа никто.
Но вы можете обсуждать повседневные вопросы, спрашивать советы. Тогда человек будет чувствовать, что он нужен. Не забывайте о чувстве юмора. Нельзя оплакивать человека, пока он жив. Не заставляйте близких жить на собственных поминках.
Больному навредит, если его оплакивать, когда он жив //smartprofinancial.com
Как правильно воспринять диагноз
Во многих случаях онкологический диагноз не является приговором. Иногда рак будет связан с тем, что человеку придется долго и интенсивно лечиться. Тратить силы, деньги и время. Поэтому информировать пациента о состоянии его здоровья надо. Так делают врачи во всем мире. Специалист должен правильно объяснить пациенту его состояние, рассказать возможные перспективы заболевания (дать как хороший, так и плохой прогноз).
Пациент имеет право это знать. Самое важное, что должен понять человек: рак – это не приговор. И многие онкологические заболевания излечимы. Поэтому пациентом должен руководить не страх, а желание жить, он должен продолжать бороться и ни в коем случае не опускать руки. Даже в самой сложной ситуации люди находят в себе силы ради себя, ради своих близких и детей, делают все, чтобы снова встать на ноги.
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Во время болезни у человека меняется мировоззрение, меняются цели и ценности. На этом этапе очень важно ставить реальные цели и стараться их достигать, например, как прожить этот день без боли, что я могу сегодня сделать, чтобы приблизить выздоровление, с кем я могу пообщаться. Человек начинает ценить простые вещи и становится внимательнее к близким.
Как воспринять смертельный диагноз больному и семье
В середине ХХ века Элизабет Кюблер Росс выделила пять стадий, которые переживают смертельно больные люди:
1) Шок и отрицание – этого не может быть, этого не может быть со мной. Если родные знают о болезни, они могут только быть рядом и поддержать.
2) Злость. Злость может быть направлена в любые стороны – на себя, на близких, на Бога, на врачей, на вселенную.
3) Торг. Попытки отложить неизбежное. Человек заключает соглашения с жизнью, с Богом, с самим собой и тому подобное.
4) Депрессия. Это период абсолютного отчаяния и погружения в себя.
5) Принятие. Я не могу это изменить, но я могу подготовиться. Не все пациенты доходят до этой стадии, из круга отрицание – депрессия выйти трудно. Но именно принятие дает возможность искать новые возможности.
Чтобы принять диагноз, больному нужна помощь специалистов //psychologytoday.com
В отличие от больного, близкие люди испытывают еще и страх потери и чувство вины. Мы привыкли искать помощь и поддержку в близком кругу, и довольно часто забываем, что родственники и друзья переживают такие же чувства и, возможно, не могут поддержать. У них не хватает внутренних ресурсов. Ища поддержку в ближнем кругу, люди истощают друг друга. Поэтому нужна помощь специалистов психотерапевтов, это дает возможность разорвать замкнутый круг.
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