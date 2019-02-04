Диагноз "рак": как воспринять и поддержать

Онкозаболевания – чума ХХІ века. Этого диагноза боится каждый, и большинство пациентов воспринимают его как приговор. Но психологический настрой больного существенно влияет на успешность лечения.

К Всемирному дню борьбы против рака Здоровье 24 пообщалось с онкохирургом клиники "Добробут" Анатолием Шудраком, психологом Ларисой Рыбак и психотерапевтом Медицинского центра Medicover Ульяной Криницкой-Березюк, чтобы разобраться в сложнейших вопросах: как продолжать бороться за жизнь, если поставлен диагноз "рак"? Что следует делать родным больного? Как справиться со страхом и начать действовать? Что можно и нельзя говорить больному?

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Если заболел кто-то близкий

Психотерапевт Ульяна Криницкая-Березюк “Слова врача: "У Вас рак", – вызывают у пациента ощущения, подобные большому шару, которій поглощает, в котором есть и страх, и тревога, и беспокойство, и боль, и разочарование, и гнев, и злость, и беспомощность, и растерянность, и обида, и вина... И это именно те чувства, о которых чаще всего в обществе нельзя говорить вслух. Без сомнения, близкие переживают подобное, но одновременно спрашивают и себя, и других: "Что я должен и могу сделать?"" .

Ситуация, когда онкологическое заболевание обнаружили у родственника, вызовет сочувствие. Но при этом важно не "задавить" ближнего чрезмерной жалостью. Наоборот, его надо стимулировать и убеждать в том, что он должен бороться за жизнь.

В работе онкологов есть такие примеры, когда человек, услышав, что у неuj рак, решает для себя: "Мне незачем жить дальше". Хотя можно было бы направить все свои силы на выздоровление.



Не нужно больного слишком жалеть //mendozapost.com

Есть еще одна крайность – люди обращаются к народным целителям и экстрасенсам.

Онкохирург Анатолий Шудрак “Я за все время работы не видел ни одного пациента, которого бы вылечили подобные методики. Важно понимать, что больной – не жертва обстоятельств, поэтому надо включаться и действовать. Ведь лечение онкобольного – это не работа хирурга или химиотерапевта, а совместная работа пациента, его родственников и медицинского персонала. Если же поставлен смертельный диагноз, который не поддается лечению, надо понять, что люди не выбирают себе болезнь. И она становится испытанием для всей семьи”.

Если близкий человек не был готов и не прошел психологическую подготовку, то нормальной является первая реакция – отрицание. В таком случае мало пользы от родных. Иногда от родных нужно только присутствие, а иногда – активные действия. В любом случае – уважайте того, кто заболел, и не ухудшайте их состояние своей паникой.

Что нельзя говорить больному человеку

Иногда врачу приходится сказать: "В этой ситуации мы бессильны". Но если специалисты могут помочь пациенту, то человека надо обязательно настраивать на положительный результат.

Главное – нужно честно и правильно рассказывать об этом. Надо всегда верить, что бороться стоит. Пытаться настроить пациента на позитивный лад и на лечение.

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Нельзя говорить неправду и давать прогнозы, которые не сбудутся. Первый вопрос, который задают пациенты, – сколько мне осталось? На этот вопрос не знает ответа никто.

Психолог Лариса Рыбак “ Больные люди не любят говорить о раке, поэтому не надо рассказывать все знакомые истории и все диагнозы. Не надо спрашивать – "как ты так жил, что докатился до рака?". Не надо оплакивать злую судьбу и говорить – ты же такой молодой. Не надо подбадривать – борись! Они и так каждый день борются за свою жизнь”.

Но вы можете обсуждать повседневные вопросы, спрашивать советы. Тогда человек будет чувствовать, что он нужен. Не забывайте о чувстве юмора. Нельзя оплакивать человека, пока он жив. Не заставляйте близких жить на собственных поминках.



Больному навредит, если его оплакивать, когда он жив //smartprofinancial.com

Как правильно воспринять диагноз

Во многих случаях онкологический диагноз не является приговором. Иногда рак будет связан с тем, что человеку придется долго и интенсивно лечиться. Тратить силы, деньги и время. Поэтому информировать пациента о состоянии его здоровья надо. Так делают врачи во всем мире. Специалист должен правильно объяснить пациенту его состояние, рассказать возможные перспективы заболевания (дать как хороший, так и плохой прогноз).

Пациент имеет право это знать. Самое важное, что должен понять человек: рак – это не приговор. И многие онкологические заболевания излечимы. Поэтому пациентом должен руководить не страх, а желание жить, он должен продолжать бороться и ни в коем случае не опускать руки. Даже в самой сложной ситуации люди находят в себе силы ради себя, ради своих близких и детей, делают все, чтобы снова встать на ноги.

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Во время болезни у человека меняется мировоззрение, меняются цели и ценности. На этом этапе очень важно ставить реальные цели и стараться их достигать, например, как прожить этот день без боли, что я могу сегодня сделать, чтобы приблизить выздоровление, с кем я могу пообщаться. Человек начинает ценить простые вещи и становится внимательнее к близким.

Психолог Лариса Рыбак “Но бывает и наоборот, растерянность и отчаяние приводят к депрессии. Поэтому нужно общение. Паллиативная помощь предусматривает работу врачей и психотерапевтов. Они дают возможность осознать диагноз, пережить сильные эмоциональные состояния, а после этого решить, считает ли нужным пациент сообщить родным, нужен ли духовный наставник. Часто молодые мужчины не хотят сообщать о своей болезни, потому что они являются главой семьи. Это их выбор, но общение нужно, и если пациент принял решение не сообщать, то надо найти окружение, где можно сказать правду и где будет поддержка”.

Как воспринять смертельный диагноз больному и семье

В середине ХХ века Элизабет Кюблер Росс выделила пять стадий, которые переживают смертельно больные люди:

1) Шок и отрицание – этого не может быть, этого не может быть со мной. Если родные знают о болезни, они могут только быть рядом и поддержать.

2) Злость. Злость может быть направлена в любые стороны – на себя, на близких, на Бога, на врачей, на вселенную.

3) Торг. Попытки отложить неизбежное. Человек заключает соглашения с жизнью, с Богом, с самим собой и тому подобное.

4) Депрессия. Это период абсолютного отчаяния и погружения в себя.

5) Принятие. Я не могу это изменить, но я могу подготовиться. Не все пациенты доходят до этой стадии, из круга отрицание – депрессия выйти трудно. Но именно принятие дает возможность искать новые возможности.



Чтобы принять диагноз, больному нужна помощь специалистов //psychologytoday.com

В отличие от больного, близкие люди испытывают еще и страх потери и чувство вины. Мы привыкли искать помощь и поддержку в близком кругу, и довольно часто забываем, что родственники и друзья переживают такие же чувства и, возможно, не могут поддержать. У них не хватает внутренних ресурсов. Ища поддержку в ближнем кругу, люди истощают друг друга. Поэтому нужна помощь специалистов психотерапевтов, это дает возможность разорвать замкнутый круг.

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