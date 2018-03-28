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Диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует: в Минздраве опровергли опасный миф

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"Вегето-сосудистая дистония – не диагноз, а синдром / Фото из открытых источников

В международной медицине не существует диагноза "вегето-сосудистая дистония", несмотря на то что украинские врачи часто его ставят.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением тоже не спешите", – заявила и.о. министра.

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На самом же деле вегето-сосудистая дистония – не диагноз, а синдром, который используют при наборе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним скрывается целый комплекс симптомов.

Чаще всего его ставят, когда пациент:

– испытывает тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и "клубка в горле", дрожат руки;
– жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боли в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ;
– имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;
– имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет.

Как отметила Супрун, эти симптомы могут встречаться в разных комбинациях и не обязательно все одновременно. Важно, что на самом деле они могут говорить о нескольких разных заболеваниях, которые нужно обнаружить после ряда обстоятельных обследований.

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Однако если врач вместо этого пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально "сливает" настоящую проблему,
– подчеркнули в Минздраве.

По словам Супрун, дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе.

"Она возникает вторично, как следствие другой болезни, которую нужно лечить. И обнаружить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД и отправив пациента домой", – подчеркнула чиновник.

Следовательно, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или же с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает, что его нужно дообследовать и найти истинную причину заболевания.

Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда – суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться, стоит направить его на прием к психологу или психиатру.

Теги: LifeStyle Ульяна Супрун Медицинская реформа Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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