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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Диана Крюгер впервые показала беременный живот: фото

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Диана Крюгер
Диана Крюгер / GettyImages

Папарацци застали 42-летнюю немецкую актрису и фотомодель Диану Крюгер в Нью-Йорке, которая не смогла дальше скрывать свою беременность первенцем.

Как сообщалось ранее, ходили слухи о первой беременности Дианы Крюгер. Во время Каннского кинофестиваля Диана выбирала платья исключительно свободных фасонов, которые позволяли ей скрыть изменения в фигуре, а также воздерживалась от алкоголя. Тогда новость о беременности пара официально не подтверждала.

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Так, Диана тщательно скрывала личную жизнь от общественности. В течение последних 6 месяцев в Сеть не попало ни одного фото беременной Крюгер. Однако на днях папарацци смогли сделать первые снимки, когда актриса ловила такси на одной из улиц Нью-Йорка.

Діана Крюгер
Диана Крюгер

Діана Крюгер
Диана Крюгер

Діана Крюгер
Диана Крюгер

Діана Крюгер
Диана Крюгер

К слову, Диана и Норман познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". О том, что они встречаются, заговорили в 2017, когда папарацци застали влюбленных за поцелуями. Для актрисы ребенок будет первым. Норман уже воспитывает 18-летнего сына Мингуса Люсьена Ридуса от отношений с моделью Хеленой Кристенсен.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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