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Диета Кейт Миддлтон: что ест герцогиня Кембриджская

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Что ест Кейт Миддлтон
Что ест Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Миддлтон сумела сохранить потрясающую фигуру после трех беременностей, а все благодаря сбалансированному питанию.

В отличие от ее сестры – Пиппы Миддлтон, герцогиня Кембриджская не очень активно занимается спортом. Однако она придерживается строгой диеты, которая включает сырые продукты питания, высокое содержание белка, минимальные углеводы и иногда десерты.

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Белковая пища

Кейт Миддлтон прибегла к диете Дюкана, чтобы похудеть перед свадьбой и после ее первых двух родов. Эта диета состояла из мясных белков, овощей, фруктов и цельнозернового хлеба.

Сырая пища

36-летняя Кейт является поклонником тенденции сыроедения. Это означает, что нельзя есть ничего, кроме сырых продуктов.

В течение 2014 года Кейт ела севише – сырую рыбу, маринованную в лимонном или лаймовым соке и других специях – арбузные салаты, гаспачо, ягоды, табюле (салат, основными ингредиентами которого являются булгур и мелко рубленная зелень петрушки) и миндальное молоко.

Кейт уже имеет идеальную фигуру, но ее мотивация заключается в достижении сияющей кожи,
– рассказывает источник.

Что ест Кейт Миддлтон?

Семейные рецепты

Кейт Миддлтон и Принц Уильям имеют шеф-повара в своем доме, но герцогиня часто готовит сама. Во время своего первого Рождества с королевой она приготовила чатни по рецепту своей бабушки.

Карри

Герцогиня является большим поклонником карри. Она продемонстрировала свою любовь к аромату и вкусу карри во время поездки в Канаду с принцем Уильямом.

Тогда шеф-повар Викрам Вием приготовил овощи, заправленные карри с рисом басмати и ягненком, маринованным в вине.

Десерты

Хотя Кейт любит придерживаться строгой диеты, но она не отказывает себе в любимых десертах. Например, на Рождество на столе королевской семьи есть пудинг с бренди и фруктовый кекс.

Все фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Здоровье Диеты Здоровое питание Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Daily Mail
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