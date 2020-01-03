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      "Диетические" напитки обманывают дюдей: В США женщина судилась с брендом, так как не худела

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      В США женщина судилась с брендом, потому что не могла похудеть / unsplash.com

      Жительница Калифорнии Шана Бекерра подала иск в суд на производителей "диетической колы", ведь утверждает, что не может похудеть от напитка. К слову, это ее не первый иск. Ранее она судилась с компанией Dr Pepper/Seven Up Inc.

      Как сообщили CNN, Шана Бекерра подала свой первый иск в октябре 2017 года против компании Dr Pepper/Seven Up Inc.

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      Женщина пояснила, что с детства страдает ожирением и в течение последних 13 лет пила "диетический" Dr Pepper. Шана была уверена, что он поможет ей справиться с лишним весом. Однако напиток не помог ей в этом. Женщина отметила, что слово "диетический" вводит потребителей в заблуждение.

      Тогда судья не удовлетворил иск Бекерры, но она не успокоилась и продолжила жаловаться. Впоследствии она дошла до высшей апелляционной инстанции страны. Истица также заявляла, что заменитель сахара, который используется в "диетических" напитках, наоборот вызывает набор веса, поскольку "нарушает способность тела к нормальному метаболизму".

      Ни один разумный потребитель не верит, что слово "диетический" в торговой марке безалкогольных напитков обещает похудение или здоровый контроль веса. Диетические безалкогольные напитки очень распространены на рынке и в основном пользователи понимают термин "диетический", как напиток, в котором меньшее количество калорий, чем в обычном, – сказал судья в решении.

      К иску Шаны Бекерры приобщались еще два человека, которые разделяли ее взгляды. Впрочем, все иски остались без удовлетворения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Судьи Ожирение
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