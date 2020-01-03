"Диетические" напитки обманывают дюдей: В США женщина судилась с брендом, так как не худела

Жительница Калифорнии Шана Бекерра подала иск в суд на производителей "диетической колы", ведь утверждает, что не может похудеть от напитка. К слову, это ее не первый иск. Ранее она судилась с компанией Dr Pepper/Seven Up Inc.

Как сообщили CNN, Шана Бекерра подала свой первый иск в октябре 2017 года против компании Dr Pepper/Seven Up Inc.

Интересно! Как лишний вес людей ускоряет глобальное потепление

Женщина пояснила, что с детства страдает ожирением и в течение последних 13 лет пила "диетический" Dr Pepper. Шана была уверена, что он поможет ей справиться с лишним весом. Однако напиток не помог ей в этом. Женщина отметила, что слово "диетический" вводит потребителей в заблуждение.

Тогда судья не удовлетворил иск Бекерры, но она не успокоилась и продолжила жаловаться. Впоследствии она дошла до высшей апелляционной инстанции страны. Истица также заявляла, что заменитель сахара, который используется в "диетических" напитках, наоборот вызывает набор веса, поскольку "нарушает способность тела к нормальному метаболизму".

Ни один разумный потребитель не верит, что слово "диетический" в торговой марке безалкогольных напитков обещает похудение или здоровый контроль веса. Диетические безалкогольные напитки очень распространены на рынке и в основном пользователи понимают термин "диетический", как напиток, в котором меньшее количество калорий, чем в обычном, – сказал судья в решении.

К иску Шаны Бекерры приобщались еще два человека, которые разделяли ее взгляды. Впрочем, все иски остались без удовлетворения.

Обратите внимание! Пять причин, которые мешают похудеть