Диетолог назвал топ-20 продуктов-жиросжигателей
Американский диетолог Майкл Адамс занялся разработкой низкокалорийного питания для наиболее эффективного похудения.
Он составил перечень продуктов, которые способны уменьшать количество усваиваемых калорий, ускорять обменные процессы в организме человека и помогают расщеплять жиры, передает Сosmo.
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Кроме того, эти продукты насыщают организм всеми необходимыми веществами и не имеют повышенных пищевых ценностей.
Топ-20 продуктов - "жиросжигателей":
- баранина;
- свинина;
- шампиньоны;
- молоко;
- имбирь;
- корица;
- крестоцветные овощи;
- ананас;
- грейпфрут;
- авокадо;
- кокос;
- лимон;
- чеснок;
- томаты;
- черный и зеленый кофе;
- мате и зеленый чай;
- мед;
- хлеб из цельного зерна.
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