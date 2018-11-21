Диетолог назвал топ-20 продуктов-жиросжигателей

Американский диетолог Майкл Адамс занялся разработкой низкокалорийного питания для наиболее эффективного похудения.

Он составил перечень продуктов, которые способны уменьшать количество усваиваемых калорий, ускорять обменные процессы в организме человека и помогают расщеплять жиры, передает Сosmo.

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Кроме того, эти продукты насыщают организм всеми необходимыми веществами и не имеют повышенных пищевых ценностей.

Топ-20 продуктов - "жиросжигателей":

- баранина;

- свинина;

- шампиньоны;

- молоко;

- имбирь;

- корица;

- крестоцветные овощи;

- ананас;

- грейпфрут;

- авокадо;

- кокос;

- лимон;

- чеснок;

- томаты;

- черный и зеленый кофе;

- мате и зеленый чай;

- мед;

- хлеб из цельного зерна.

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