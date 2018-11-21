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      Диетолог назвал топ-20 продуктов-жиросжигателей

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      Топ-20 продуктов-жиросжигателей
      Топ-20 продуктов-жиросжигателей / unsplash.com

      Американский диетолог Майкл Адамс занялся разработкой низкокалорийного питания для наиболее эффективного похудения.

      Он составил перечень продуктов, которые способны уменьшать количество усваиваемых калорий, ускорять обменные процессы в организме человека и помогают расщеплять жиры, передает Сosmo.

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      Кроме того, эти продукты насыщают организм всеми необходимыми веществами и не имеют повышенных пищевых ценностей.

      via GIPHY

      Топ-20 продуктов - "жиросжигателей":

      - баранина;
      - свинина;
      - шампиньоны;
      - молоко;
      - имбирь;
      - корица;
      - крестоцветные овощи;
      - ананас;
      - грейпфрут;
      - авокадо;
      - кокос;
      - лимон;
      - чеснок;
      - томаты;
      - черный и зеленый кофе;
      - мате и зеленый чай;
      - мед;
      - хлеб из цельного зерна.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Советы Здоровое питание Здоровье Ожирение Диеты
      Источник: 24 Канал
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