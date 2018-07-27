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Диетолог назвала ягоду, которую нужно есть ежедневно

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Черника омолаживает организм
Черника омолаживает организм / Unsplash

Черника – ягода, которая стоит на первом месте по способности омолаживать организм и бороться с рядом проблем здоровья.

Об этом в своем блоге написала диетолог Оксана Скиталинская.

Она отметила, что черника очень богата антиоксидантами антоцианами, которые защищают дофаминовые нейроны. Кроме того, ягода способствует синтезу собственных антиоксидантов.

Уменьшение дофаминовых нейронов происходит с возрастом, и прогрессируюет  при болезни Паркинсона. Черника снижает уровень системного воспаления, которое является признаком старения всего организма, и, в первую очередь, мозга, 
– пояснила Скиталинская.

Также черника улучшает состояние сетчатки, снижает риск возрастной макулярной дистрофии сетчатки, основной причины потери зрения в пожилом возрасте.

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Черника полезна для сердца и сосудов, омолаживает состав кишечной микробиоты, способствует нормализации работы оси "кишечник – мозг", блокирует влияние КПГ, что является одной из причин повреждения белков и развития заболеваний, ассоциированных с возрастом (атеросклероз, ожирение, сахарный диабет 2 типа, онкологические, нейродегенеративные, аутоиммунные, гормональные и другие).

Поэтому сезон черники – это свежие ягоды ежедневно и заморозка, как единственный здоровый вариант сохранения всех ценных свойств этих чрезвычайно полезных ягод. Никаких варений, повидла и пастилок! Только свежие и замороженные, 
– отметила диетолог.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 канал
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