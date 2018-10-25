22:40
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Диетолог назвала лучшие продукты от воспаления

      98 Читати новину українською
      Диетолог назвала лучшие продукты от воспаления
      Диетолог назвала лучшие продукты от воспаления / liteimgpo.pw

      В жизни современного человека, несмотря на его комфорт, существуют определенные опасности, ухудшающие его качество. Среди этих факторов – питание и образ жизни.

      Об этом пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

      Читайте также: Почему увеличивается вес осенью

      Среди негативных факторов – избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, соли, химических веществ.

      Системные воспаления дают начало многим нарушениям и заболеваниям.

      Поэтому диетолог советует есть такие продукты:

      1. Вишня

      Вишня способна уменьшить воспалительные процессы в организме не только у тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей.

      via GIPHY

      Длительное употребление вишни сильно уменьшает проявление заболевания и предотвращает приступы. Также у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов.

      Такое растение прекрасно помогает заснуть, так как содержит природный мелатонин.

      2. Семена чиа

      Они содержат большое количество растительных омега-3 масел, клетчатки. Этот продукт знатный нормализовать уровень холестерина.

      Насіння чіа

      Семена чиа

      Вишня и семена чиа обладают противовоспалительными свойствами. их полезно употреблять при проблемах с кишечником, особенно при запорах.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі  ​Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      сегодня , 19:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      Яніна Ткачук
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук