Диетолог назвала лучшие продукты от воспаления
В жизни современного человека, несмотря на его комфорт, существуют определенные опасности, ухудшающие его качество. Среди этих факторов – питание и образ жизни.
Об этом пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.
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Среди негативных факторов – избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, соли, химических веществ.
Системные воспаления дают начало многим нарушениям и заболеваниям.
Поэтому диетолог советует есть такие продукты:
1. Вишня
Вишня способна уменьшить воспалительные процессы в организме не только у тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей.
Длительное употребление вишни сильно уменьшает проявление заболевания и предотвращает приступы. Также у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов.
Такое растение прекрасно помогает заснуть, так как содержит природный мелатонин.
2. Семена чиа
Они содержат большое количество растительных омега-3 масел, клетчатки. Этот продукт знатный нормализовать уровень холестерина.
Семена чиа
Вишня и семена чиа обладают противовоспалительными свойствами. их полезно употреблять при проблемах с кишечником, особенно при запорах.
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