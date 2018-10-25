Диетолог назвала лучшие продукты от воспаления

В жизни современного человека, несмотря на его комфорт, существуют определенные опасности, ухудшающие его качество. Среди этих факторов – питание и образ жизни.

Об этом пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

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Среди негативных факторов – избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, соли, химических веществ.

Системные воспаления дают начало многим нарушениям и заболеваниям.

Поэтому диетолог советует есть такие продукты:

1. Вишня

Вишня способна уменьшить воспалительные процессы в организме не только у тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей.

Длительное употребление вишни сильно уменьшает проявление заболевания и предотвращает приступы. Также у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов.

Такое растение прекрасно помогает заснуть, так как содержит природный мелатонин.

2. Семена чиа

Они содержат большое количество растительных омега-3 масел, клетчатки. Этот продукт знатный нормализовать уровень холестерина.

Семена чиа

Вишня и семена чиа обладают противовоспалительными свойствами. их полезно употреблять при проблемах с кишечником, особенно при запорах.

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