17:52
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Диетолог назвала полезные для здоровья овощи

102 Читати новину українською
Свекла, авокадо, чеснок и томаты полезны для здоровья
Свекла, авокадо, чеснок и томаты полезны для здоровья / healthline.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала полезные овощи, которые способны вывести токсины из организма и защитить мозг от старения.

Среди них – свекла, авокадо, чеснок и томаты, говорится на сайте врача в Facebook.

Читайте также: Какой овощ снижает артериальное давление и защищает мозг

Вишневый пигмент свеклы – бетаин – способен оздоравливать печень. Этот овощ способен выводить из кишечника все нездоровое. Свекла обладает противовоспалительным действием. Особенно она полезна при занятиях физической активностью.

В свекле содержатся антоцианы, фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, они способны лечить сосуды. Овощ также уменьшает риск онкологических заболеваний.

В авокадо содержится витамин В6, который имеет нейропротекторное действие, защищает мозг от старения, улучшает качество сна, способствует нормализации кровяного давления.

Чеснок способен нормализовать давление крови, защищать клетки от вредного спектра УФ-лучей и химических загрязнителей. Из-за антиоксидантного действия чеснок окислительным способом уменьшает повреждения клеток, замедляет развитие нейродегенеративных заболеваний (Альцгеймера) и сердечно-сосудистых болезней. Это растение замедляет процесс старения и обладает противовирусным и антибактериальным действием.

Люди, которые потребляют большое количество томатов, имеют на 26% меньший риск инсульта, на 37% – смертность от всех причин и на 14% – от сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сегодня, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 643
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сегодня, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 84
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сегодня, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 857
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сегодня, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2277
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук