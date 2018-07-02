Диетолог назвала полезные для здоровья овощи

Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала полезные овощи, которые способны вывести токсины из организма и защитить мозг от старения.

Среди них – свекла, авокадо, чеснок и томаты, говорится на сайте врача в Facebook.

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Вишневый пигмент свеклы – бетаин – способен оздоравливать печень. Этот овощ способен выводить из кишечника все нездоровое. Свекла обладает противовоспалительным действием. Особенно она полезна при занятиях физической активностью.

В свекле содержатся антоцианы, фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, они способны лечить сосуды. Овощ также уменьшает риск онкологических заболеваний.

В авокадо содержится витамин В6, который имеет нейропротекторное действие, защищает мозг от старения, улучшает качество сна, способствует нормализации кровяного давления.

Чеснок способен нормализовать давление крови, защищать клетки от вредного спектра УФ-лучей и химических загрязнителей. Из-за антиоксидантного действия чеснок окислительным способом уменьшает повреждения клеток, замедляет развитие нейродегенеративных заболеваний (Альцгеймера) и сердечно-сосудистых болезней. Это растение замедляет процесс старения и обладает противовирусным и антибактериальным действием.

Люди, которые потребляют большое количество томатов, имеют на 26% меньший риск инсульта, на 37% – смертность от всех причин и на 14% – от сердечно-сосудистых заболеваний.

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