Диетолог назвала полезный шоколад

Диетолог Светлана Фус назвала критерии, по которым можно определить качество шоколада.

Качество шоколада зависит от процента какао бобов, говорится на странице диетолога.

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Чем выше это показатель – тем шоколад будет полезнее. В простом шоколаде 28% какао, в высококачественном – от 70% до 90%.

Какао-бобы полезны для поддержания структуры коллагена кожи, а, следовательно, ее красоты и упругости. Антиоксидантное действие бобов какао в 20 раз выше, чем у хорошо известного витамина С.

Оптимальное количество употребления горького шоколада для взрослого человека составляет около 20 граммов, то есть 1-2/10 плитки шоколада в сутки.

На калорийность шоколада влияет добавление к нему сахара, молока, сухофруктов, орехов и прочего. Поэтому лучше употреблять в пищу черный шоколад, без добавок. В таком продукте калорий меньше, а пользы – больше.