Диетолог назвала продукты, которые борются с депрессией

Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала продукты, которые имеют антидепрессивное действие и могут улучшить самочувствие человека.

При этом эффект ощутим только после длительного применения, говорится на странице диетолога в Facebook.

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Способны уменьшить уровень воспаления в организме продукты с различными омега-3 жирами – растительными (семена льна, чиа, орехи, листовая зелень) и рыбными (рыба, морепродукты), омега-9 жирами (оливковое масло extra virgin) и продукты, которые богаты омега 6 жирами.

Морепродукты борются с депрессией

Одна из "рыбных" омега-3 или докозагексаеновая кислота имеет антидепрессивное действие.

Для профилактики депрессии нужно принимать альфа-липоевую кислоту – одну из разновидностей "растительной" омега-3. Диетолог отметила, что клетчатка, которая содержится в семенах льна и чиа способствуют росту полезных микроорганизмов, которые производят чрезвычайно ценные короткоцепочечные жирные кислоты. Последние имеют антидепрессивный эффект.

Для работы мозга диетолог посоветовала употреблять качественные зерновые, то есть такие, которые имеют оболочки. В них содержатся витамины В6, В9, В12, холин, альфа-липоевая кислота, поэтому ложка овсяной или гречневой каши будут неплохим дополнением к рациону.

Овсяная каша будет отличным дополнением к рациону

Способны подавлять воспаление в организме, которое является пусковой точкой для развития депрессии, пищевые волокна и бета-глюканы, которые содержатся в овсянке, подавляют воспаление.

Противовоспалительными и антиоксидантными богаты ягоды, овощи и фрукты.

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